Гимнастика для пожилых: 15 минут в день остановят старение

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Фитнес-тренер Егор Ходырев перечислил упражнения для суставной разминки, которые помогут сохранить тело молодым.

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"Для каждого возраста характерен свой уровень физических нагрузок. Не стоит в 40 и 65 лет тренироваться с одинаковой интенсивностью, ведь с годами восстановление организма замедляется, меняется гормональный состав и уходит мышечная масса", — цитирует его "Чемпионат".

По его словам, недостаток движения в пожилом возрасте может привести к обострению хронических заболеваний, скачкам давления, проблемам с позвоночником и суставами.

Гимнастика для пожилых

Наклоны головы

Встаньте, ноги на ширине плеч, руки положите на пояс, голова ровно.

Сделайте наклоны шеи влево, вправо, а затем вперёд и назад. И так по кругу.

Выполните упражнение одну-две минуты в медленном темпе.

Круговые вращения плечами

Встаньте прямо, расслабьте руки и опустите их вниз.

Делайте круговые движения в плечевых суставах сначала назад, а затем вперёд.

Выполняйте медленно одну-две минуты.

Круговые вращения руками

Встаньте прямо, руки слегка отведите в стороны.

На вдохе поднимите их вверх через стороны, делая круговые движения, на выдохе опускайте руки вниз.

Движение выполняется: вверх-вперёд-вниз-в стороны.

Делайте одну-две минуты в медленном темпе.

Круговые вращения локтями

Встаньте прямо и разведите прямые руки в стороны ладонями вниз. Далее согните их в локтях под углом в 90 градусов.

Выполняйте круговые вращения предплечьями сначала вперёд, а затем назад.

Делайте одну-две минуты медленно, не выполняя резких движений.

Круговые вращения кистями

Встаньте прямо и разведите прямые руки в стороны ладонями вниз.

Далее сожмите ладони в кулак и выполняйте круговые вращения кистями сначала внутрь, а затем наружу.

Делайте одну-две минуты в медленном темпе без резких движений.

Ходьба, езда на велосипеде, бег и правильное питание, конечно, помогут продлить молодость, однако нужны и физические упражнения. Они остановят потерю мышечной массы, снизят ожирение и ускорят метаболизм.

Уточнения

Ста́рость — период жизни человека от утраты способности организма к продолжению рода до смерти.

