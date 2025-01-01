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Гимнастика для пожилых: 15 минут в день остановят старение

2:28
Спорт

Фитнес-тренер Егор Ходырев перечислил упражнения для суставной разминки, которые помогут сохранить тело молодым.

спорт
Фото: freepik.com is licensed under Public domain
спорт

"Для каждого возраста характерен свой уровень физических нагрузок. Не стоит в 40 и 65 лет тренироваться с одинаковой интенсивностью, ведь с годами восстановление организма замедляется, меняется гормональный состав и уходит мышечная масса", — цитирует его "Чемпионат".

По его словам, недостаток движения в пожилом возрасте может привести к обострению хронических заболеваний, скачкам давления, проблемам с позвоночником и суставами.

Гимнастика для пожилых

Наклоны головы

  • Встаньте, ноги на ширине плеч, руки положите на пояс, голова ровно.
  • Сделайте наклоны шеи влево, вправо, а затем вперёд и назад. И так по кругу.
  • Выполните упражнение одну-две минуты в медленном темпе.

Круговые вращения плечами

  • Встаньте прямо, расслабьте руки и опустите их вниз.
  • Делайте круговые движения в плечевых суставах сначала назад, а затем вперёд.
  • Выполняйте медленно одну-две минуты.

Круговые вращения руками

  • Встаньте прямо, руки слегка отведите в стороны.
  • На вдохе поднимите их вверх через стороны, делая круговые движения, на выдохе опускайте руки вниз.
  • Движение выполняется: вверх-вперёд-вниз-в стороны.
  • Делайте одну-две минуты в медленном темпе.

Круговые вращения локтями

  • Встаньте прямо и разведите прямые руки в стороны ладонями вниз. Далее согните их в локтях под углом в 90 градусов.
  • Выполняйте круговые вращения предплечьями сначала вперёд, а затем назад.
  • Делайте одну-две минуты медленно, не выполняя резких движений.

Круговые вращения кистями

  • Встаньте прямо и разведите прямые руки в стороны ладонями вниз.
  • Далее сожмите ладони в кулак и выполняйте круговые вращения кистями сначала внутрь, а затем наружу.
  • Делайте одну-две минуты в медленном темпе без резких движений.

Ходьба, езда на велосипеде, бег и правильное питание, конечно, помогут продлить молодость, однако нужны и физические упражнения. Они остановят потерю мышечной массы, снизят ожирение и ускорят метаболизм.

Уточнения

Ста́рость — период жизни человека от утраты способности организма к продолжению рода до смерти. 

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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