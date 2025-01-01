Развить мышцы и поумнеть одновременно: этот вид спорта вам поможет

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Многие помнят, как в детстве играли с друзьями в бадминтон. Однако если этим видом спорта заниматься профессионально, он может принести много пользы. Какой именно, рассказала кандидат в мастера спорта по бадминтону Марьяна Ефремова.

Фото: pixabay.com by annca, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ бадминтон

Она отметила, что бадминтон сочетает в себе элементы физической нагрузки, умственной концентрации и стратегического мышления.

Этот вид спорта отлично влияет на психоэмоциональное состояние детей.

"Регулярные занятия бадминтоном помогают улучшить настроение и снижают риск развития депрессий. Бадминтон, как командная игра и парное состязание, способствует развитию социальных навыков, умению работать в команде и формированию дружеских связей", — цитирует Ефремову "СЭ".

По ее словам, занятия этим видом спорта помогут укрепить мышечный корсет, поскольку активно нагружаются мышцы ног, рук и пресса. Также бадминтон положительно влияет на зрение.

На занятия бадминтоном можно отдать ребенка с 6-8 лет, но следует учитывать физическое развитие и интерес юного спортсмена.

Уточнения

Бадминто́н (англ. badminton, от собств. Badminton) — вид спорта, в котором игроки располагаются на противоположных сторонах разделённой сеткой площадки и перекидывают воланчик через сетку ударами ракеток.

