Развить мышцы и поумнеть одновременно: этот вид спорта вам поможет

Многие помнят, как в детстве играли с друзьями в бадминтон. Однако если этим видом спорта заниматься профессионально, он может принести много пользы. Какой именно, рассказала кандидат в мастера спорта по бадминтону Марьяна Ефремова.
Она отметила, что бадминтон сочетает в себе элементы физической нагрузки, умственной концентрации и стратегического мышления.
Этот вид спорта отлично влияет на психоэмоциональное состояние детей.
"Регулярные занятия бадминтоном помогают улучшить настроение и снижают риск развития депрессий. Бадминтон, как командная игра и парное состязание, способствует развитию социальных навыков, умению работать в команде и формированию дружеских связей", — цитирует Ефремову "СЭ".
По ее словам, занятия этим видом спорта помогут укрепить мышечный корсет, поскольку активно нагружаются мышцы ног, рук и пресса. Также бадминтон положительно влияет на зрение.
На занятия бадминтоном можно отдать ребенка с 6-8 лет, но следует учитывать физическое развитие и интерес юного спортсмена.
Бадминто́н (англ. badminton, от собств. Badminton) — вид спорта, в котором игроки располагаются на противоположных сторонах разделённой сеткой площадки и перекидывают воланчик через сетку ударами ракеток.
Водители хотят, чтобы двигатели не подводили. В противном случае не избежать неудобных и дорогих ремонтов.