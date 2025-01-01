Выгоняем лишний жир и воду: что такое гормональная диета?

Нутрициолог Екатерина Гузман рассказал, что гормональная диета — это методика питания, при которой вы следите за гормональными изменениями своего организма. Для этого нужно корректировать питание, добавлять спорт и принимать пищевые добавки.
Сначала вы проводите двухнедельную детоксикация. Нужно отказывается от глютена, коровьего молока, арахиса, сахара, искусственных подсластителей, красного мяса, цитрусовых, простых углеводов с высоким гликемическим индексом, алкоголя и кофеина.
Что же можно? Разрешается есть: куриную грудку, яйца, свежую рыбу, овощи и фрукты, семена чиа, разные виды орехов, оливковое масло, цельнозерновые продукты: гречку, коричневый рис и киноа.
При этом нужно пить: рыбий жир, средства против воспалений и пробиотики. "Самостоятельно назначать себе любые добавки не рекомендуется", — цитирует эксперта "СЭ".
На данном этапе могут часто возникать головные боли, усталость и раздражительность.
В рацион возвращаются некоторые продукты и внимательно отслеживается реакция организма на каждый из них. По-прежнему нельзя: рыбу с высоким содержанием ртути, неорганическое мясо и кофе, сухофрукты, такие как изюм и финики, арахис и кукурузный сироп с высоким содержанием фруктозы, обработанные продукты, искусственные подсластители, продукты с нитратами и очищенные зерна.
Человек включает в режим дня кардионагрузки, силовые тренировки и йогу. Рацион остается прежним.
"Такая диета может работать за счет нормализации питания и добавления в режим дня физической активности. С гормонами ничего общего диета не имеет", — считает Гузман.
Врач отметила, что с научной точки зрения эффективность этой диета не доказана.
Гормо́ны (др.-греч. ὁρμάω — двигаю, побуждаю, привожу в движение) — биологически активные вещества органической природы, вырабатывающиеся в специализированных клетках желёз внутренней секреции (эндокринные железы), поступающие в кровь.
Водители хотят, чтобы двигатели не подводили. В противном случае не избежать неудобных и дорогих ремонтов.