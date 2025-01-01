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Выгоняем лишний жир и воду: что такое гормональная диета?

2:05
Спорт

Нутрициолог Екатерина Гузман рассказал, что гормональная диета — это методика питания, при которой вы следите за гормональными изменениями своего организма. Для этого нужно корректировать питание, добавлять спорт и принимать пищевые добавки.

Девушка на диете
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Девушка на диете

Первый этап

Сначала вы проводите двухнедельную детоксикация. Нужно отказывается от глютена, коровьего молока, арахиса, сахара, искусственных подсластителей, красного мяса, цитрусовых, простых углеводов с высоким гликемическим индексом, алкоголя и кофеина.

Что же можно? Разрешается есть: куриную грудку, яйца, свежую рыбу, овощи и фрукты, семена чиа, разные виды орехов, оливковое масло, цельнозерновые продукты: гречку, коричневый рис и киноа.

При этом нужно пить: рыбий жир, средства против воспалений и пробиотики. "Самостоятельно назначать себе любые добавки не рекомендуется", — цитирует эксперта "СЭ".

На данном этапе могут часто возникать головные боли, усталость и раздражительность.

Второй этап

В рацион возвращаются некоторые продукты и внимательно отслеживается реакция организма на каждый из них. По-прежнему нельзя: рыбу с высоким содержанием ртути, неорганическое мясо и кофе, сухофрукты, такие как изюм и финики, арахис и кукурузный сироп с высоким содержанием фруктозы, обработанные продукты, искусственные подсластители, продукты с нитратами и очищенные зерна.

Третий этап 

Человек включает в режим дня кардионагрузки, силовые тренировки и йогу. Рацион остается прежним.

"Такая диета может работать за счет нормализации питания и добавления в режим дня физической активности. С гормонами ничего общего диета не имеет", — считает Гузман.

Врач отметила, что с научной точки зрения эффективность этой диета не доказана.

Уточнения

Гормо́ны (др.-греч. ὁρμάω — двигаю, побуждаю, привожу в движение) — биологически активные вещества органической природы, вырабатывающиеся в специализированных клетках желёз внутренней секреции (эндокринные железы), поступающие в кровь.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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