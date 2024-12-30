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Единственное желание Арины Соболенко на 2025 год, в котором призналась теннисистка

Спорт

Первая ракетка мира, белорусская теннисистка Арина Соболенко, поделилась своими планами на 2025 год. В интервью для YouTube-канала BB Tennis она рассказала, что загадает для своих близких и друзей только одно желание — счастье.

Арина Соболенко
Фото: commons.wikimedia.org by Keith Allison, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Арина Соболенко

Теннисистка призналась, что раньше она всегда записывала свои желания, но теперь у неё осталось только одно.

По словам спортсменки, она хочет, чтобы все её близкие и друзья были счастливы. Она, по её словам, желает им здоровья и настоящего счастья. Соболенко выразила надежду, чтобы у всех всё было хорошо.

"Здоровья, счастья… Что бы все были счастливы. Всё. То есть у меня вот одно будет написано, дай бог, чтобы так и было", — сказала Соболенко.

Недавно теннисистка прилетела в Австралию, где ей предстоит защищать титул на Australian Open. До этого она будет участвовать в турнире категории WTA-500 в Брисбене, который пройдёт с 29 декабря 2024 по 5 января 2025 года.

Уточнения

Ари́на Серге́евна Соболе́нко (бел. Арына Сяргееўна Сабале́нка; род. 5 мая 1998, Минск) — белорусская теннисистка. 

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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