Три повода, чтобы поменять тренера в фитнес-клубе

1:08 Your browser does not support the audio element. Спорт

Если вы индивидуально занимаетесь с тренером, но у вас есть сомнения в специалисте, то стоит обратить внимание на три ситуации. Если они присутствуют в ваших занятиях, то тренера лучше поменять.

Фото: Pravda.Ru by Елена Галабаева Фитнес-тренер Карина Ходова

Несоблюдение этики

Если на занятиях есть психологический дискомфорт, нарушаются личные границы, стоит сообщить об этом руководству клуба и найти себе другого тренера.

Препараты

Если тренер советует вам для достижения лучшего результата, пить какие-либо препараты — это тревожный звоночек.

"Тренера точно стоит менять, если он настаивает на употреблении запрещенных препаратов. Это же касается и спортивных добавок в начале занятия. Если тренер убеждает вас в их необходимости и невозможности развития без препаратов, он явно непрофессионал", — цитирует фитнес-тренера Александра Карпова "СЭ".

Он добавил, что тренировки должны приносить только положительные эмоции. Помните, что у вас всегда есть возможность отказаться от услуг некомпетентного специалиста. Тренер должен мотивировать и поддерживать, а не вызывать сомнения.

Уточнения

Тре́нер (англ. trainer, от train — воспитывать, обучать, готовить) — специалист в определённом виде спорта, руководящий тренировкой спортсменов.

