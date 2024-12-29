Веретенников считает, что Зенит не мог пресытиться победами, как все считают

1:04 Your browser does not support the audio element. Спорт

Бывший футболист сборной России Олег Веретенников поделился своим мнением об игре петербургского клуба "Зенит" в текущем сезоне Российской Премьер-лиги.

Фото: commons.wikimedia.org by Вячеслав Евдокимов, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Зенит

Веретенников заявил, что многие считают, будто игроки "Зенита" устали от побед, но сложно насытиться победами. Он также отметил, что ещё до проигрышных матчей предсказывал трудности для "Зенита" в наборе максимального количества очков против "Акрона" и "Крыльев Советов", так как эти команды также решали свои задачи. Самаре и "Акрону" было необходимо оторваться от опасной зоны вылета, и поэтому эти две команды смогли обойти "Зенит" на выезде, продемонстрировав хорошую игру.

Однако Веретенников считает, что если бы "Зенит" смог реализовать своё игровое преимущество в этих встречах, ситуация была бы иной, и петербургский клуб занял бы первое место. По его мнению, "Зенит" столкнулся с проблемами в реализации, в то время как "Акрон" и "Крылья Советов" провели успешные матчи.

Уточнения

«Зени́т» — российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге.



Оле́г Алекса́ндрович Верете́нников (род. 5 января 1970, Ревда, Свердловская область) — советский и российский футболист, атакующий полузащитник, нападающий; российский тренер.

