Боль в мышцах: как понять, что ваши тренировки эффективны

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После интенсивной тренировки многие сталкиваются с характерной болью в мышцах. Попробуйте подняться по ступенькам или просто рассмеяться — кажется, что это настоящее испытание. Но в глубине души есть уверенность, что тренировка была эффективной и усилия не были напрасными. Давайте разберемся, должны ли мышцы болеть после занятий.

Фото: Pravda.Ru by Елена Галабаева Фитнес-тренер Карина Ходова

Существует множество теорий о причинах появления боли после тренировок. Основная из них связана с механическими повреждениями мышц. Боль возникает в основном, когда используется более тяжелый вес, выполняются больше повторений или предоставляется мышцам нагрузка, к которой они не привыкли.

Важно понимать, что боль в мышцах не является обязательной. Некоторые группы, например плечи или бицепсы, болят крайне редко, в то время как грудные мышцы могут реагировать на нагрузку гораздо активнее. Есть и такие, которые практически не испытывают боли, но все равно достигают успехов в тренировках. Это может быть связано с индивидуальными генетическими особенностями.

Если же мышцы всё же реагируют болью на изменения в тренировочном процессе, это может быть сигналом о том, что дается непривычная нагрузка. Эти ощущения показывают, что начинается адаптационный процесс, который ведет к росту силы и выносливости.

Таким образом, боль после тренировки не всегда является показателем прогресса, но её наличие может свидетельствовать о том, что вы расширяете свои физические возможности.

Уточнения

Боль — неприятное или мучительное ощущение, переживание физического или эмоционального страдания.

