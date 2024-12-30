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Секреты здоровья: попробуйте эти упражнения с гимнастической палкой для всех возрастов

2:22
Спорт

Как сделать домашние тренировки более эффективными? Гимнастическая палка — это универсальный инструмент, который идеально подходит для занятий в любом возрасте и помогает в коррекции осанки и укреплении стоп. Упражнения с ней можно выполнять не только детям, но и пожилым людям.

занятия спортом
Фото: unsplash.com by Maddi Bazzocco, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
занятия спортом

Преимущества гимнастической палки

  • Коррекция осанки. Палка помогает улучшить осанку, укрепляя необходимые группы мышц.
  • Работа со стопами. Перед началом тренировки рекомендуется уделить внимание стопам, выполняя прокатки.

Упражнения с гимнастической палкой

  • Прокатка стоп. Положите палку на пол и прокатывайте стопы различными способами.
  • Ходьба по палке. Разверните носки наружу и ходите по палке. Это упражнение особенно полезно для детей с плоскостопием.
  • Поперечные шаги. Наступите серединой стопы на край палки и двигайтесь вправо-влево небольшими шагами.
  • Работа под пяткой. Стоя на палке, перенесите вес на переднюю часть стопы и проминайте зону под пяточной костью.

Упражнения для грудного отдела

  • Разгибание грудного отдела. Стоя с прямой спиной, возьмите палку широким хватом. На вдохе поднимите руки вверх и слегка прогнитесь. На выдохе вернитесь в исходное положение.
  • Повороты с палкой. Держите палку перед собой на уровне плеч и выполняйте повороты вправо и влево. Это упражнение раскрывает грудную клетку и развивает мобильность плечевых суставов.

Укрепление спины и осанки

  • Сведение лопаток. Исходное положение — стоя с руками наверх. На выдохе согните локти, сведите лопатки и опустите палку за затылок. На вдохе вернитесь в исходное положение. Важно выполнять упражнение за счет верхней части спины.
  • "Лодочка". Лежа на животе, держите палку перед собой. На выдохе поднимите руки и ноги, не напрягая поясницу, а на вдохе опустите.
  • Проминание спины. Поставьте палку за спиной, согнув руки в локтях, и выполните скручивания вправо-влево. Это упражнение отлично проминает мышцы спины.

Уточнения

Бодибар (Body Bar, англ., «Body» — «тело», «Bar» — «стержень») — спортивный снаряд — стальная прорезиненная палка, с резиновыми или пластиковыми набалдашниками (яркого цвета) на конце, длина составляет 90-120 см.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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