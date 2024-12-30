Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Пандемии и климат: какие взаимосвязи скрыты за глобальными угрозами
Удаляйте реагенты правильно: как защитить авто зимой
Эти сорта огурцов удивят вас вкусом и урожайностью в 2025 году
Быстрая разделка селедки за 5 минут: удивительные техники
Ароматерапия и кошки. Всё о преимуществах этой процедуры для здоровья питомцев
Весной зола с мёдом оживляют семена: вот как правильно их обработать — рассада будет крепкой
Неожиданные цифры! Сколько зарабатывают мастера по ремонту квартир
Агата Муцениеце заинтриговала подписчиков снимком букета невесты
Загадка за пределами Нептуна: вскоре мы узнаем правду о девятой планете

Этот простой метод поможет вам избавиться от сутулости раз и навсегда

1:17
Спорт

Поддерживать правильную осанку и укреплять мышцы спины не так сложно, как может показаться. Если есть проблемы с сутулостью или впалой грудной клеткой, это может сигнализировать о недостатке активности в грудном отделе спины. Для решения этой проблемы можно использовать простое упражнение, рекомендованное фитнес-тренером.

Растяжка спину
Фото: npgallery.nps.gov by Mary O'Neill, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Растяжка спину

Упражнение для осанки

Чтобы улучшить осанку, достаточно выполнять статическое упражнение, которое поможет развить не только движения, но и объем дыхания. Для этого нужно лечь на спину и надавливать локтями на пол. При этом следует направлять грудь вперед и разворачивать плечи наружу. Важно делать глубокий вдох, максимально наполняя грудь, а при выдохе втягивать живот.

Рекомендации по выполнению

Эксперт советует выполнять это упражнение ежедневно, разбивая его на три подхода по одной минуте. Эти физические нагрузки способствуют улучшению осанки, а также их можно сочетать с другими упражнениями, направленными на развитие подвижности, координации и силовые тренировки.

Важно помнить, что регулярная практика таких упражнений поможет укрепить мышцы спины и улучшить общее самочувствие.

Уточнения

Кифо́з (др.-греч. κυφός «согнутый, горбатый») — в общих случаях представляет собой искривление позвоночника в сагиттальной плоскости, направленное выпуклостью назад; антоним лордоза.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Анна Седокова показала сообщения своего маленького сына Янису Тимме: ты был лучшим отцом
Российский шоу-бизнес
Анна Седокова показала сообщения своего маленького сына Янису Тимме: ты был лучшим отцом Аудио 
Эти тыквы сладкие, как мёд: секреты выбора сортов
Садоводство, цветоводство
Эти тыквы сладкие, как мёд: секреты выбора сортов Аудио 
Юрист Кубанцев рассказал, почему Кремль не обеспокоен судьбой танкера, арестованного Финляндией
Нефть
Юрист Кубанцев рассказал, почему Кремль не обеспокоен судьбой танкера, арестованного Финляндией Аудио 
Популярное
Анна Седокова показала сообщения своего маленького сына Янису Тимме: ты был лучшим отцом

Латвийский баскетболист Янис Тимма относился к сыну Анны Седоковой как к родному.

Анна Седокова показала сообщения своего маленького сына Янису Тимме: ты был лучшим отцом
Почему пышный рост чистотела должен насторожить дачников?
Почему пышный рост чистотела должен насторожить дачников?
Разбившийся в Южной Корее самолёт является одной из самых популярных моделей в мире
Часики то тикают — Маск назвал время, когда Земля потеряет пригодность для жизни
Сводка с фронта: ВСУ готовят расстрел жителей в Покровске, на СВО погиб экс-игрок сборной России по футболу Дмитрий Плотников США готовятся к военным действиям в космосе Игорь Буккер Бои на афгано-пакистанской границе. Кто против кого воюет?  Андрей Николаев
Первая экс-супруга Яниса Тиммы заявила, что подвела шестилетнего сына к гробу с отцом
Сергей Жуков попал в Книгу рекордов России
Биолог доказал, что умирающие питомцы эмоционально прощаются с хозяином
Биолог доказал, что умирающие питомцы эмоционально прощаются с хозяином
Последние материалы
Сводка с фронта: ВСУ готовят расстрел жителей в Покровске, на СВО погиб экс-игрок сборной России по футболу
Какой объект во Вселенной считается самым округлым
Ошибки при мытье головы, которые портят волосы — и как их избежать
Невролог Мартынов раскрыл секреты лёгкого пробуждения по утрам
Нежный слоёный салат из простых продуктов, который готовится на раз-два
Растения-подсказки: как определить кислотность почвы по соседям чистотела
Почему собака много спит? Названы основные причины
Привыкание к маслу — миф или реальность? Ответ вас удивит
Чёрный космос: как Вселенная скрывает свои секреты от нас
Сорта помидоров, которые сохранят свежесть до полугода
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.