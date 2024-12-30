Этот простой метод поможет вам избавиться от сутулости раз и навсегда

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Поддерживать правильную осанку и укреплять мышцы спины не так сложно, как может показаться. Если есть проблемы с сутулостью или впалой грудной клеткой, это может сигнализировать о недостатке активности в грудном отделе спины. Для решения этой проблемы можно использовать простое упражнение, рекомендованное фитнес-тренером.

Фото: npgallery.nps.gov by Mary O'Neill, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Растяжка спину

Упражнение для осанки

Чтобы улучшить осанку, достаточно выполнять статическое упражнение, которое поможет развить не только движения, но и объем дыхания. Для этого нужно лечь на спину и надавливать локтями на пол. При этом следует направлять грудь вперед и разворачивать плечи наружу. Важно делать глубокий вдох, максимально наполняя грудь, а при выдохе втягивать живот.

Рекомендации по выполнению

Эксперт советует выполнять это упражнение ежедневно, разбивая его на три подхода по одной минуте. Эти физические нагрузки способствуют улучшению осанки, а также их можно сочетать с другими упражнениями, направленными на развитие подвижности, координации и силовые тренировки.

Важно помнить, что регулярная практика таких упражнений поможет укрепить мышцы спины и улучшить общее самочувствие.

Уточнения

Кифо́з (др.-греч. κυφός «согнутый, горбатый») — в общих случаях представляет собой искривление позвоночника в сагиттальной плоскости, направленное выпуклостью назад; антоним лордоза.

