Утренние упражнения для упругих ягодиц: всего 10 минут каждый день

Поддерживать тело в отличной форме — это проще, чем кажется. Каждое утро, всего лишь уделяя немного времени зарядке, можно не только проснуться, но и значительно улучшить свою физическую форму. Одно из простых и эффективных упражнений для тренировки ягодичных мышц можно выполнять дома без какого-либо оборудования.
Для начала встаньте спиной к стене. Сделайте небольшой шаг вперед и поднимите одну ногу, поставив стопу на стену. Руки расположите на талии. Важно, чтобы ваши колени находились на одном уровне, а голень была параллельна полу.
Следующий шаг — плавно наклоняйтесь вниз, а при подъеме толкайтесь пяткой от стены. Ключевым моментом является то, что при подъеме необходимо выталкивать таз вперед, достигая полного сокращения ягодичных мышц.
Фитнес-тренер рекомендует выполнять это упражнение ежедневно. Достаточно делать 1–2 подхода по 10–15 повторений для каждой ноги, и вы заметите результаты.
Не откладывайте на завтра то, что можно сделать сегодня. Примените это простое упражнение в своей утренней рутине и радуйтесь позитивным изменениям в своем теле!
Я́годи́цы — мягкие ткани задней и латеральных поверхностей таза, представленные ягодичными мышцами, подкожной клетчаткой и кожей.
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