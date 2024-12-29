Экс-футболист сборной России погиб в зоне СВО

0:46 Your browser does not support the audio element. Спорт

Бывший футболист сборной России 43-летний Алексей Бугаев погиб на СВО. Об этом написал в своем Telegram-канале футбольный агент Антон Смирнов.

Фото: z.mil.ru by Unknown author, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Продвижение подразделений ВС РФ в рамках специальной военной операции. Кадры из Киевской области

Ранее спортсмен был осужден по делу о наркотиках.

Бугаев хотел отправиться на СВО после того, как получил тюремный срок.

В сентябре его осудили на 9,5 лет колонии строгого режима за покушение на незаконный сбыт наркотиков.

Футболист играл в составах: московского "Торпедо", "Локомотива", "Томи", "Химок", "Краснодара" и сборной России.

Напомним, что в октябре 2023 года Бугаева поймали с 500 граммами мефедрона, который он хотел сбыть в Сочи.

Уточнения

Футбо́л — командный вид спорта, в котором целью является забить мяч в ворота соперника ногами или другими частями тела (кроме рук) большее количество раз, чем команда соперника.

