Экс-футболист сборной России погиб в зоне СВО

Бывший футболист сборной России 43-летний Алексей Бугаев погиб на СВО. Об этом написал в своем Telegram-канале футбольный агент Антон Смирнов.
Ранее спортсмен был осужден по делу о наркотиках.
Бугаев хотел отправиться на СВО после того, как получил тюремный срок.
В сентябре его осудили на 9,5 лет колонии строгого режима за покушение на незаконный сбыт наркотиков.
Футболист играл в составах: московского "Торпедо", "Локомотива", "Томи", "Химок", "Краснодара" и сборной России.
Напомним, что в октябре 2023 года Бугаева поймали с 500 граммами мефедрона, который он хотел сбыть в Сочи.
Футбо́л — командный вид спорта, в котором целью является забить мяч в ворота соперника ногами или другими частями тела (кроме рук) большее количество раз, чем команда соперника.
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