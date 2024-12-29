Когда стоит задуматься о смене фитнес-тренера?

Фитнес-эксперт Александр Карпов выделил несколько причин для немедленной замены персонального тренера, о чем он сообщил изданию "Спорт-Экспресс".
По его мнению, первой причиной является игнорирование этических норм. Если клиент испытывает психологический дискомфорт или его личные границы нарушаются, ему следует обратиться к руководству клуба и рассмотреть возможность поиска нового наставника.
"Второй причиной эксперт назвал ситуацию, в которой тренер настаивает на употреблении запрещенных препаратов. Это же касается и спортивных добавок в начале занятия. Если тренер убеждает вас в их необходимости и невозможности развития без препаратов, он явно непрофессионал", — подчеркнул Карпов.
Интерва́льные трениро́вки — чередование интервалов высокой и низкой интенсивности физических нагрузок. Интервалы тренировок измеряются периодами времени или расстояния.
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