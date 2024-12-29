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Почему пилатес — ключ к стройной фигуре

0:56
Спорт

Старший фитнес-эксперт международной сети студий балета и растяжки Акулина Бахтурина поделилась информацией о положительном влиянии пилатеса на фигуру. В интервью, опубликованном "Известиями", она отметила, что заметный эффект занятий можно увидеть уже через полгода регулярных тренировок.

Тренировка по пилатесу
Фото: flickr.com by Red CreaDeporte, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Тренировка по пилатесу

По её мнению, занятия помогают сделать тело более подтянутым и значительно улучшают осанку. Тренер подчеркнула, что благодаря тренировкам укрепляются мышцы спины и пресса, что облегчит поддержание прямой позы и предотвращение сутулости.

Бахтурина добавила, что при занятиях пилатесом отсутствует ударная нагрузка на организм.

"Здесь мы работаем только с собственным весом, поэтому практически нет риска получения травм. Все упражнения выполняются в медленном темпе с учётом дыхания", — рассказала тренер.

Уточнения

Осанка — привычная поза (вертикальное положение тела человека) в покое и при движении.

Автор Полина Рываева
Полина Рываева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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