Сколько минут в неделю нужно тренироваться для снижения веса?

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Исследования показывают, что людям, стремящимся потерять значительное количество килограммов с помощью упражнений, необходимо уделять более 2,5 часов в неделю аэробной активности, такой как бег, ходьба или велоспорт. Это было установлено после анализа 116 клинических испытаний, изучающих влияние физической активности на снижение веса, окружность талии и содержание жира в организме.

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В общей сложности исследования включали данные почти 7000 взрослых, страдающих от избыточного веса или ожирения, то есть с индексом массы тела (ИМТ) более 25. Анализ результатов показал, что физическая активность способствует снижению веса, уменьшению объёма талии и общего количества жира в организме.

"Для достижения значительной потери веса требуется как минимум 150 минут аэробной физической активности средней интенсивности в неделю", — заявил доктор Ахмад Джайеди, эпидемиолог Имперского колледжа Лондона и автор исследования, опубликованного в медицинском журнале Jama Network Open.

Согласно словам Джайеди, у людей с избыточным весом или ожирением потеря 5% от первоначального веса за три месяца считается клинически значимой. Физическая активность необходима даже без целей по снижению веса.

Национальная служба здравоохранения Великобритании (NHS) сообщает, что каждый взрослый должен заниматься каким-либо видом физической активности каждый день. Людям в возрасте от 19 до 64 лет рекомендуется выполнять не менее двух с половиной часов умеренной физической активности или 75 минут интенсивных упражнений каждую неделю, чтобы поддерживать форму и снижать риск заболеваний, таких как сердечный приступ и инсульт.

Джейеди отметил, что для некоторых людей задача по увеличению физической активности может казаться пугающей, однако он призвал всех найти такие упражнения, которые можно было бы легко интегрировать в ежедневную рутину. Например, люди могут увеличить пройденное расстояние, изменив маршрут на работу или выходя из автобуса или поезда на одну остановку раньше, чем обычно.

Уточнения

Инсу́льт — острое нарушение кровоснабжения головного мозга (острое нарушение мозгового кровообращения, ОНМК), характеризующееся внезапным (в течение нескольких минут, часов) появлением очаговой и/или общемозговой неврологической симптоматики.



