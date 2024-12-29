Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Первая экс-супруга Яниса Тиммы заявила, что подвела шестилетнего сына к гробу с отцом
Музыка, роботы, ИИ — энергостартап из Кремниевой долины провел необычную презентацию
Кофе и спорт: неожиданный союз
Принц Уильям рассказал о самом странном подарке, который он сделал Кейт Миддлтон
Эти авто проедут 1000 км без дозаправки: проверьте список
Пародист Грушевский призвал не ставить в один ряд уехавших Галкина* и Пугачёву
Как сделать дорожки в саду: гравий, плитка и необычные идеи
Лера Кудрявцева под Новый год попала в список злостных неплательщиков
Яркий и потрясающий на вкус салат для новогоднего стола из нескольких ингредиентов

Общается только глазами: легенда Формулы-1 Шумахер не может говорить после ужасной травмы

2:13
Спорт

Михаэль Шумахер начал свой путь в автоспорте с картинга благодаря отцу, который приобщил его к гонкам с раннего возраста. Уже к 12 годам он выступал на официальных чемпионатах, а к 18 перешёл в профессиональные формульные серии.

Михаэль Шумахер
Фото: commons.wikimedia.org by emperornie, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Михаэль Шумахер

Его талант быстро привёл его к Формуле-1, где он стал семикратным чемпионом мира и обладателем множества рекордов.

Карьера и достижения

После дебюта в 1991 году Шумахер быстро завоевал уважение, выступая за команды Jordan, Benetton и Ferrari. Особенно успешным был период с 2000 по 2004 год, когда он доминировал в чемпионате, выигрывая один титул за другим. Его стиль вождения и целеустремленность сделали его легендой автоспорта.

Возвращение и конец карьеры

После временного завершения карьеры в 2006 году он вернулся в Формулу-1 с командой Mercedes в 2010 году. Однако результаты не соответствовали его прошлым успехам. В 2012 году он окончательно завершил карьеру.

Трагедия на склонах

В 2013 году Шумахер получил серьёзную травму головы во время катания на лыжах и его состояние остаётся тайной, которую семья тщательно оберегает от посторонних глаз. Однако из редких комментариев близких можно понять, насколько драматично изменилась его жизнь после трагедии.

В документальном фильме о Шумахере, выпущенном на Netflix, жена Корина рассказывает: "Все скучают по Майклу, но он здесь. Пусть иначе, но он здесь". Эти слова намекают на глубокие изменения в его состоянии. Сын Мик с болью в сердце добавляет: "Я бы отдал всё, чтобы поговорить с ним, как раньше".

По словам Элизабетты Грегорачи, бывшей супруги Флавио Бриаторе, Шумахер не говорит и может общаться только глазами. Для его семьи это ежедневное испытание, но они не сдаются, окружая его заботой и любовью.

Уточнения

Михаэ́ль Шума́хер (нем. Michael Schumacher; МФА: ; род. 3 января 1969, Хюрт-Хермюльхайм, Северный Рейн-Вестфалия) — немецкий автогонщик Формулы-1, семикратный чемпион мира. Считается одним из лучших гонщиков «Формулы-1» в истории.

Формула-1 (Ф1, англ. Formula One, Formula 1, F1) — чемпионат мира по кольцевым автогонкам, который проводится ежегодно и состоит из этапов (называемых Гран-при), в соответствии с техническими нормами, требованиями и правилами, установленными Международной автомобильной федерацией (ФИА, англ. FIA).

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Сергей Полунин раскрыл истинную причину отъезда из России: хорошее быстро забывается
Российский шоу-бизнес
Сергей Полунин раскрыл истинную причину отъезда из России: хорошее быстро забывается Аудио 
Телепортация впервые стала реальной: расстояние составило 30 км
Наука и техника
Телепортация впервые стала реальной: расстояние составило 30 км
Западу такое и не снилось: какой козырь у России на СВО?
Военные новости
Западу такое и не снилось: какой козырь у России на СВО? Аудио 
Популярное
Сергей Полунин раскрыл истинную причину отъезда из России: хорошее быстро забывается

Артист балета Сергей Полунин вынужден покинуть Россию.

Сергей Полунин раскрыл истинную причину отъезда из России: хорошее быстро забывается
Юсиф Эйвазов назвал причину развода с Анной Нетребко
Юсиф Эйвазов назвал причину развода с Анной Нетребко
Юрист Кубанцев рассказал, почему Кремль не обеспокоен судьбой танкера, арестованного Финляндией
Бывшая жена Бондарчука впервые прокомментировала слухи о разводе режиссёра с Паулиной Андреевой
Бои на афгано-пакистанской границе. Кто против кого воюет?  Андрей Николаев По следам катастрофы азербайджанского самолёта. Человеческий фактор или запланированная провокация? Юрий Бочаров Сводка с фронта: в Курской области сдался в плен украинский лётчик, в Курахово идёт штурм ТЭС Дмитрий Плотников
Дворцов: Пугачёва вернётся Россию в 2025 году, чтобы наводить свои порядки
Как приготовить идеальный торт Наполеон дома
В США назвали самый малозаметный истребитель в мире
В США назвали самый малозаметный истребитель в мире
Последние материалы
По следам катастрофы азербайджанского самолёта. Человеческий фактор или запланированная провокация?
С газом или без газа? Как встретят Молдавия и Приднестровье новый 2025 год
Часики то тикают — Маск назвал время, когда Земля потеряет пригодность для жизни
Как понять, что у кошки что-то болит: 5 тревожных признаков
Принц Уильям вспомнил о неудачном подарке, сделанном для Кейт Миддлтон
Милош Бикович показал редкое фото с почти годовалым сыном
Мандарины: радость для праздника и риск для зубов
Три главные ошибки, из-за которых лобовое стекло трескается
Московский Молодёжный театр 12 января представит новое прочтение гоголевского Ревизора
Сводка с фронта: в Курской области сдался в плен украинский лётчик, в Курахово идёт штурм ТЭС
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.