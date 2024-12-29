Общается только глазами: легенда Формулы-1 Шумахер не может говорить после ужасной травмы

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Михаэль Шумахер начал свой путь в автоспорте с картинга благодаря отцу, который приобщил его к гонкам с раннего возраста. Уже к 12 годам он выступал на официальных чемпионатах, а к 18 перешёл в профессиональные формульные серии.

Фото: commons.wikimedia.org by emperornie, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Михаэль Шумахер

Его талант быстро привёл его к Формуле-1, где он стал семикратным чемпионом мира и обладателем множества рекордов.

Карьера и достижения

После дебюта в 1991 году Шумахер быстро завоевал уважение, выступая за команды Jordan, Benetton и Ferrari. Особенно успешным был период с 2000 по 2004 год, когда он доминировал в чемпионате, выигрывая один титул за другим. Его стиль вождения и целеустремленность сделали его легендой автоспорта.

Возвращение и конец карьеры

После временного завершения карьеры в 2006 году он вернулся в Формулу-1 с командой Mercedes в 2010 году. Однако результаты не соответствовали его прошлым успехам. В 2012 году он окончательно завершил карьеру.

Трагедия на склонах

В 2013 году Шумахер получил серьёзную травму головы во время катания на лыжах и его состояние остаётся тайной, которую семья тщательно оберегает от посторонних глаз. Однако из редких комментариев близких можно понять, насколько драматично изменилась его жизнь после трагедии.

В документальном фильме о Шумахере, выпущенном на Netflix, жена Корина рассказывает: "Все скучают по Майклу, но он здесь. Пусть иначе, но он здесь". Эти слова намекают на глубокие изменения в его состоянии. Сын Мик с болью в сердце добавляет: "Я бы отдал всё, чтобы поговорить с ним, как раньше".

По словам Элизабетты Грегорачи, бывшей супруги Флавио Бриаторе, Шумахер не говорит и может общаться только глазами. Для его семьи это ежедневное испытание, но они не сдаются, окружая его заботой и любовью.

Уточнения

Михаэ́ль Шума́хер (нем. Michael Schumacher; МФА: ; род. 3 января 1969, Хюрт-Хермюльхайм, Северный Рейн-Вестфалия) — немецкий автогонщик Формулы-1, семикратный чемпион мира. Считается одним из лучших гонщиков «Формулы-1» в истории.



Формула-1 (Ф1, англ. Formula One, Formula 1, F1) — чемпионат мира по кольцевым автогонкам, который проводится ежегодно и состоит из этапов (называемых Гран-при), в соответствии с техническими нормами, требованиями и правилами, установленными Международной автомобильной федерацией (ФИА, англ. FIA).

