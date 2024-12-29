На этот вид спорта стоит обязательно обратить внимание людям старше 60 лет

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С возрастом движение становится необходимостью. Йога — идеальный выбор для поддержания подвижности, укрепления мышц и защиты суставов.

Фото: goodfreephotos.com by Yinan Chen, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Регулируемые гантели для дома

Джуди Шнобелен, 63-летний преподаватель, рассказывает: после отказа от бега из-за болей в спине она открыла для себя йогу. Теперь эта практика, которая , сочетает кардио, силовые упражнения и растяжку, неотъемлемая часть её жизни

Регулярные занятия йогой укрепляют мышцы, снижают напряжение и защищают суставы от остеоартрита. Для баланса добавляйте силовые тренировки дважды в неделю, уделяя внимание спине и бедрам.

Совет: занимайтесь с профессионалом или следуйте инструкциям экспертов, чтобы избежать травм и получить максимум пользы, пишет Doctissimo.

Уточнения

Йо́га (санскр. योग, IAST: yoga — связь, единение, сосредоточение, усилие) — совокупность психофизических практик, разработанных в различных направлениях индуизма и буддизма с целью достижения человеком возвышенного духовного и психического состояния.

