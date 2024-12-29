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Забудьте о беге — эта 25-минутная тренировка при ходьбе укрепит мышцы и поможет похудеть

1:08
Спорт

Если вы хотите легко и быстро взбодриться перед праздниками или отдохнуть от семейного шума, эта 25-минутная тренировка отлично подойдет. Она проста, эффективна и поднимает настроение.

Женские ноги в розовых кроссовках
Фото: freepik.com by wayhomestudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Женские ноги в розовых кроссовках

Фитнес-тренер Оливия Лоусон рекомендует эту интервальную тренировку, для которой не нужно никакого оборудования. Просто наденьте удобную спортивную одежду, и можно начинать. Тренировка подходит для всех уровней подготовки, так что смело приглашайте близких присоединиться.

Как проходит тренировка

Выполняйте каждое упражнение 40 секунд, затем 10 секунд отдыхайте. Во время отдыха тренер показывает следующий элемент, давая время восстановиться. Тренировка укрепляет мышцы и помогает сжечь калории, продолжая расходовать энергию даже после завершения.

Если хотите усложнить задачу, добавьте гантели или утяжелители для лодыжек. А если времени мало — напомните себе, что всего 25 минут активности стоят того, чтобы почувствовать себя бодрее и энергичнее.

Уточнения

Ходьба́ — способ передвижения организма (человека или иного существа), либо подражающего ему механизма.

Ганте́ли (от нем. Hantel) — спортивный инвентарь для выполнения физических упражнений с отягощениями, направленный на развитие мышц, укрепление суставов и общей работоспособности организма.

РОЖДЕСТВЕНСКАЯ КАРДИО-ХОДЬБА ШАГОВАЯ ТРЕНИРОВКА — весело и оптимистично
Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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