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На моей стоянке полно машин: что получил казахстанский гимнаст Нариман Курбанов после Олимпиады

1:49
Спорт

Казахстанский гимнаст Нариман Курбанов поделился своими впечатлениями о подарках, которые он получил после успеха на Олимпийских играх в Париже.

Олимпиада-2024
Фото: commons.wikimedia.org by Anne Jea., https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Олимпиада-2024

О дорогих подарках, которые получил казахстанский спортсмен, пишет KAZ.NUR.KZ.

По словам самого Курбанова, после Олимпиады ему сразу же администрация подарила машину. Позже федерация и "Аллюр" вручили ему ещё один автомобиль, который гимнаст сразу отдал отцу, потому что думал, что эта машина ему больше подойдёт. Курбанов признался, что тут он не ошибся: отцу очень понравилась эта машина, как и ему самому.

Также гимнаст получил в подарок от бизнесменов Toyota Highlander.

"На моей стоянке полно машин. К тому же у меня уже была машина", — рассказал Нариман Курбанов.

Гимнаст добавил, что думает продать эти машины. Но пока у него нет на это времени, так как работы много, поэтому он думает заняться этим вопросом позже.

Курбанов отметил, что аналогичная ситуация сложилась у него с подаренными квартирами. Он рассказал, что после Олимпиады предприниматели подарили ему сертификат на квартиру, дав ему возможность выбрать квартиру из предложенных или продать её позже и получить ту, которую он хотел.

По его словам, он отдал сертификат маме. Гимнаст добавил, что сейчас они ищут квартиру, которая больше всего понравится его маме, и планируют обязательно воспользоваться этим сертификатом.

Стоит отметить, что на заключительном этапе Парижской Олимпиады по спортивной гимнастике Нариман Курбанов набрал 15,433 балла и занял второе место в упражнениях по стрельбе с лошади.

Уточнения

Летние Олимпийские игры 2024 (англ. 2024 Summer Olympics, фр. Jeux olympiques d'été de 2024), официальное название Игры XXXIII Олимпиады (англ. Games of the XXXIII Olympiad, фр. Jeux de la XXXIII olympiade de l'ère moderne), — 33-и по счёту летние Олимпийские игры, прошедшие с 26 июля по 11 августа 2024 года (17 дней).
 

Казахста́н (каз. Қазақстан / Qazaqstan, МФА: ), устар. Казакстан; официальное название — Респу́блика Казахста́н (каз. Қазақстан Республикасы / Qazaqstan Respublikasy, МФА: ; аббревиатура — РК) — государство в Центральной Азии и в Восточной Европе.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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