Йога в тишине: осознанность и баланс

Следующая практика йоги с минимальными подсказками — это динамичный комплекс упражнений, предназначенный для опытных учеников и преподавателей йоги, которые стремятся к осознанной практике, но не нуждаются в подробных инструкциях по выполнению асан. Отсутствие лишних разговоров может сделать занятие более осознанным и полным гармонии.
Особенности занятий по йоге с минимальными подсказками
Если вы впервые посещаете занятия с минимальными подсказками, то следует отметить, что они отличаются отсутствием конкретных инструкций по выравниванию, советов или модификаций. Вы услышите лишь название позы, что делает занятия подходящими для практикующих и преподавателей, которые не нуждаются в детальном объяснении каждой позы.
Преимущества практики в тишине
Практика в относительной тишине, пример которой приводит yogajournal. com, позволяет вам сосредоточиться на внутренних ощущениях, не отвлекаясь на разговоры. Это также способ бросить вызов себе и поверить в свои силы, не требуя микроменеджмента всех аспектов практики.
Пример 30-минутной практики с минимальными подсказками
В течение 30 минут вы будете выполнять разнообразные прогибы назад, растяжки подколенных сухожилий и балансировочные упражнения. Это не классический класс виньясы, где каждая поза выполняется на один вдох. Вместо этого вы будете задерживаться в каждой позе на чуть более длительное время, что позволит вам развить больше осознанности и контроля над своим телом.
Сидячая медитация (Сукхасана)
Начните с короткой медитации, чтобы заземлиться. Сядьте в удобной позе и сделайте 10-20 вдохов, сосредоточившись на очищающем дыхании: вдыхайте через нос, а выдыхайте через рот.
Последовательность поз
1. Настольная
2. Кот и Корова
3. Предплечье кошки и коровы
4. Планка на предплечьях
5. Сфинкс
6. Боковой сфинкс (обе стороны)
7. Детеныш кобры
8. Поза ребенка
9. Собака мордой вниз
10. Трехногая собака
11. Воин 1 Правая сторона
12. Поза пирамиды, правая сторона
13. Низкий выпад с растяжкой квадрицепсов с правой стороны
14. Поза дельфина
15. Планка на предплечьях
16. Поза Саранчи
17. Повторите последовательность для левой стороны:
18. Трехногая собака
19. Воин 1 Правая сторона
20. Перевернутый Треугольник
21. Шпагат стоя
22. Поза стула
23. Поза дерева
24. Собака мордой вниз или Виньяса
25. Повторите последовательность для левой стороны:
26. Наклон вперед сидя с широко расставленными ногами
27. Растяжка в стороны сидя с широко расставленными ногами (правая, затем левая сторона)
28. Растяжка в стороны сидя с широко расставленными ногами (правая, затем левая сторона)
29. Скручивание позвоночника в положении лежа (в правую, затем в левую сторону)
30. Откинутая шнуровка или ноги орла (с правой и левой стороны)
Йо́га (санскр. योग, IAST: yoga — связь, единение, сосредоточение, усилие) — совокупность психофизических практик, разработанных в различных направлениях индуизма и буддизма с целью достижения человеком возвышенного духовного и психического состояния.
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