Йога в тишине: осознанность и баланс

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Следующая практика йоги с минимальными подсказками — это динамичный комплекс упражнений, предназначенный для опытных учеников и преподавателей йоги, которые стремятся к осознанной практике, но не нуждаются в подробных инструкциях по выполнению асан. Отсутствие лишних разговоров может сделать занятие более осознанным и полным гармонии.

Фото: commons.wikimedia.org by Nikiwiki242, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Поза саранчи в йоге

Особенности занятий по йоге с минимальными подсказками

Если вы впервые посещаете занятия с минимальными подсказками, то следует отметить, что они отличаются отсутствием конкретных инструкций по выравниванию, советов или модификаций. Вы услышите лишь название позы, что делает занятия подходящими для практикующих и преподавателей, которые не нуждаются в детальном объяснении каждой позы.

Преимущества практики в тишине

Практика в относительной тишине, пример которой приводит yogajournal. com, позволяет вам сосредоточиться на внутренних ощущениях, не отвлекаясь на разговоры. Это также способ бросить вызов себе и поверить в свои силы, не требуя микроменеджмента всех аспектов практики.

Пример 30-минутной практики с минимальными подсказками

В течение 30 минут вы будете выполнять разнообразные прогибы назад, растяжки подколенных сухожилий и балансировочные упражнения. Это не классический класс виньясы, где каждая поза выполняется на один вдох. Вместо этого вы будете задерживаться в каждой позе на чуть более длительное время, что позволит вам развить больше осознанности и контроля над своим телом.

Сидячая медитация (Сукхасана)

Начните с короткой медитации, чтобы заземлиться. Сядьте в удобной позе и сделайте 10-20 вдохов, сосредоточившись на очищающем дыхании: вдыхайте через нос, а выдыхайте через рот.

Последовательность поз

1. Настольная

2. Кот и Корова

3. Предплечье кошки и коровы

4. Планка на предплечьях

5. Сфинкс

6. Боковой сфинкс (обе стороны)

7. Детеныш кобры

8. Поза ребенка

9. Собака мордой вниз

10. Трехногая собака

11. Воин 1 Правая сторона

12. Поза пирамиды, правая сторона

13. Низкий выпад с растяжкой квадрицепсов с правой стороны

14. Поза дельфина

15. Планка на предплечьях

16. Поза Саранчи

17. Повторите последовательность для левой стороны:

Трехногий пес-воин 1

Пирамида

Низкий выпад с растяжкой квадрицепсов

Дельфин

Планка на предплечьях Саранча

Собака мордой вниз или Виньяса



18. Трехногая собака

19. Воин 1 Правая сторона

20. Перевернутый Треугольник

21. Шпагат стоя

22. Поза стула

23. Поза дерева

24. Собака мордой вниз или Виньяса

25. Повторите последовательность для левой стороны:

Воин 1 Левосторонний перевернутый треугольник

Шпагат стоя

Поза стула

Поза дерева

Собака мордой вниз или Виньяса



26. Наклон вперед сидя с широко расставленными ногами

27. Растяжка в стороны сидя с широко расставленными ногами (правая, затем левая сторона)

28. Растяжка в стороны сидя с широко расставленными ногами (правая, затем левая сторона)

29. Скручивание позвоночника в положении лежа (в правую, затем в левую сторону)

30. Откинутая шнуровка или ноги орла (с правой и левой стороны)

Уточнения

Йо́га (санскр. योग, IAST: yoga — связь, единение, сосредоточение, усилие) — совокупность психофизических практик, разработанных в различных направлениях индуизма и буддизма с целью достижения человеком возвышенного духовного и психического состояния.

