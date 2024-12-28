Шахматистов жёстко наказывают за нарушение дресс-кода на турнирах

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Российского гроссмейстера Яна Непомнящего оштрафовали за то, что он пришел на чемпионат мира по шахматам в кроссовкам.

Фото: commons.wikimedia.org by Vysotsky, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Шахматный турнир Tata Steel Йорден ван Форест против Яна Непомнящего

Это произошло на турнире по блицу и рапиду в Нью-Йорке. Ян выложил в соцсети фото, на котором он стоит в светлом пиджаке, надетом на светлый джемпер.

Оказывается, главный судья соревнований Ахмед Адли сказал, что шахматист не должен так одеваться.

"Надеюсь, штраф в размере 200 долларов пойдет в фонд исследований моды в шахматах", — написал Непомнящий в соцсети Х.

А вот норвежцу Магнусу Карлсену повезло меньше, чем россиянину. Он пришел на турнир в джинсах и его попросили переодеться, но шахматист отказался.

В итоге Карлсена дисквалифицировали с оставшейся части турнира. Еще озлобленный шахматист снялся с чемпионата мира по блицу и послал организаторов к черту.