Шахматистов жёстко наказывают за нарушение дресс-кода на турнирах

Российского гроссмейстера Яна Непомнящего оштрафовали за то, что он пришел на чемпионат мира по шахматам в кроссовкам.
Это произошло на турнире по блицу и рапиду в Нью-Йорке. Ян выложил в соцсети фото, на котором он стоит в светлом пиджаке, надетом на светлый джемпер.
Оказывается, главный судья соревнований Ахмед Адли сказал, что шахматист не должен так одеваться.
"Надеюсь, штраф в размере 200 долларов пойдет в фонд исследований моды в шахматах", — написал Непомнящий в соцсети Х.
А вот норвежцу Магнусу Карлсену повезло меньше, чем россиянину. Он пришел на турнир в джинсах и его попросили переодеться, но шахматист отказался.
В итоге Карлсена дисквалифицировали с оставшейся части турнира. Еще озлобленный шахматист снялся с чемпионата мира по блицу и послал организаторов к черту.
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