Стоит ли пить БАДы для похудения: вся правда о добавках

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Многие видят в БАДах (биологически активных добавках) универсальное решение для укрепления здоровья, борьбы с лишним весом или даже лечения заболеваний. Однако важно понимать, что не всегда приём добавок даёт желаемый результат, а иногда может быть даже вреден.

Фото: commons.wikimedia.org by Крисморозова, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Бады

Почему приём БАДов не всегда эффективен

БАДы часто рассматриваются как простое и доступное средство для восполнения дефицита витаминов и минералов. Но есть несколько причин, почему этот подход может не сработать:

Симптомы дефицита и их причины

Усталость, раздражительность, плохой сон — эти симптомы часто связывают с нехваткой витаминов или минералов. Однако далеко не всегда проблема кроется именно в дефиците.

Например, анемия может быть вызвана не только нехваткой железа, но и недостатком эритропоэтина (гормона, который стимулирует выработку эритроцитов). В таких случаях приём железа бесполезен, так как проблема кроется в функции почек, а не в питании.

Неспецифичность симптомов

Многие симптомы, такие как усталость, сонливость, тяга к сладкому, могут быть вызваны разными причинами:

Стресс и переутомление.

Хронические заболевания (гипотиреоз, сердечно-сосудистые проблемы).

Нехватка сна или психологические расстройства.

Например, популярные рекомендации принимать магний для борьбы с усталостью помогут только при истинном дефиците магния.

Нарушение усвоения нутриентов

Даже если вы принимаете витамины и минералы, это не гарантирует их усвоение организмом. Например, витамин D, поступающий из пищи или солнечных лучей, требует сложной активации в организме. Если этот процесс нарушен, дефицит витамина D не восполнится добавками.

Побочные эффекты добавок

БАДы с высокой концентрацией отдельных веществ могут вызывать обратный эффект. Например, витамин С в больших дозах без флавоноидов может стать причиной перекисного окисления липидов, что негативно сказывается на здоровье.

Когда приём БАДов действительно оправдан

Приём добавок может быть полезен в следующих случаях:

Беременность: добавки необходимы для поддержания здоровья матери и ребёнка.

добавки необходимы для поддержания здоровья матери и ребёнка. Особые диеты: веганство или лактазная недостаточность могут ограничить поступление определённых веществ.

веганство или лактазная недостаточность могут ограничить поступление определённых веществ. Хронические заболевания: состояния, нарушающие усвоение витаминов и минералов (например, целиакия или заболевания почек).

Но даже в этих случаях важно проконсультироваться с врачом и провести необходимые анализы.

Что делать, если вы подозреваете дефицит

Питание — основа здоровья

Сбалансированный рацион обеспечивает организм всем необходимым.

Включайте в своё меню

Свежие овощи и фрукты.

Зерновые продукты.

Мясо, рыбу, морепродукты.

Молочные продукты.

Растительные жиры.

Панель дефицитов

Для точной диагностики сдайте анализы на дефициты витаминов и минералов. Это позволит выявить конкретную проблему и избежать ненужного приёма добавок.

Консультация с врачом

Только специалист поможет подобрать правильные добавки или назначить лечение, если дефицит связан с заболеваниями.

БАДы могут быть полезны, но не стоит рассматривать их как панацею. В первую очередь, наладьте питание и образ жизни. Регулярное употребление продуктов из всех групп поможет избежать большинства проблем.

Если есть подозрения на дефициты, обратитесь к врачу и сдайте анализы. Помните, что здоровье начинается с тарелки, а не с аптечной полки.

Уточнения

Биологи́чески акти́вные доба́вки (БАД) к пи́ще — биологически активные вещества и их композиции, предназначенные для непосредственного приёма с пищей или введения в состав пищевых продуктов.

