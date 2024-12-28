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Поза богини: секрет молодости, здоровья и подтянутого живота

3:56
Спорт

Поза богини — простое и эффективное упражнение из йоги, которое помогает улучшить здоровье, подтянуть живот и даже замедлить процессы старения. Этот элемент не занимает много времени, его можно выполнять стоя или лежа, а польза для тела и самочувствия очевидна.

Йога
Фото: freepik by lookstudio
Йога

Почему стоит практиковать позу богини

Поза богини, пришедшая к нам из йоги, не просто так получила статус «позы молодости и здоровья». Она активно прорабатывает нижнюю часть тела, устраняет застойные явления и улучшает обменные процессы.

Вот основные причины добавить позу богини в свой тренировочный арсенал:

Улучшение лимфотока

  • Лимфа имеет свойство застаиваться в ногах из-за силы тяжести, особенно при малоподвижном образе жизни. Это приводит к отёкам, усталости и снижению энергии. Поза богини активизирует движение лимфы, устраняя застой.

Работа с малым тазом

  • Сидячий образ жизни провоцирует застойные явления в области малого таза. Это может ухудшать работу органов, замедлять обменные процессы и снижать защитные функции организма. Регулярное выполнение позы богини стимулирует циркуляцию крови и укрепляет мышцы этой зоны.

Влияние на мышцы и осанку

  • Поза задействует заднюю миофасциальную цепь, которая проходит через всё тело от стоп до затылка. Её укрепление помогает улучшить осанку, снять напряжение с шеи и спины, а также предотвратить появление морщин на лбу и под глазами.

Как поза богини помогает подтянуть живот

Укрепление мышц живота

  • В процессе выполнения упражнения активно задействуются мышцы живота, что помогает не только улучшить их тонус, но и снизить нагрузку на поясницу.

Массажный эффект дыхания

  • Глубокое дыхание во время выполнения позы стимулирует обменные процессы в области живота, улучшая работу пищеварения и ускоряя сжигание жира, включая висцеральный.

Два варианта выполнения позы богини

Облегчённый вариант (лёжа)

Этот вариант идеально подходит для расслабления и снятия стресса:

  • Лягте на спину, согните ноги в коленях, стопы соедините вместе и подтяните к себе.
  • Руки положите в стороны.
  • Расслабьтесь и дышите свободно в течение 1–2 минут.

Польза: помогает расслабить мышцы, снять напряжение с ног и поясницы, улучшить кровообращение в малом тазу.

Классический вариант (стоя)

Подходит для более интенсивной проработки мышц:

  • Встаньте прямо, расставьте ноги шире плеч, носки слегка разверните в стороны.
  • Руки поднимите вверх, согнув в локтях, или сложите перед собой.
  • На выдохе сделайте присед, чтобы бедра стали параллельны полу.
  • Глубоко дышите, удерживайте позу 20–60 секунд.

Совет: начинайте с малого времени и постепенно увеличивайте его.

В чём польза позы богини

  • Для фигуры: подтягивает живот, укрепляет бедра и мышцы малого таза.
  • Для здоровья: улучшает лимфоток, ускоряет обмен веществ, снижает стресс.
  • Для молодости: устраняет застойные явления, улучшает осанку и снимает напряжение.

Рекомендации

  • Выполняйте позу богини ежедневно, чтобы ощутить её эффект.
  • Если у вас есть проблемы со здоровьем, проконсультируйтесь с врачом перед началом практики.

Помните: главное — регулярность и комфорт при выполнении.

Итог

Поза богини — универсальное упражнение, подходящее для любого уровня подготовки. Её регулярное выполнение поможет вам не только укрепить мышцы, подтянуть живот и улучшить фигуру, но и сохранить здоровье и молодость.

Уточнения

Йо́га (санскр. योग, IAST: yoga — связь, единение, сосредоточение, усилие) — совокупность психофизических практик, разработанных в различных направлениях индуизма и буддизма с целью достижения человеком возвышенного духовного и психического состояния.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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