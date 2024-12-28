Поза богини: секрет молодости, здоровья и подтянутого живота

Поза богини — простое и эффективное упражнение из йоги, которое помогает улучшить здоровье, подтянуть живот и даже замедлить процессы старения. Этот элемент не занимает много времени, его можно выполнять стоя или лежа, а польза для тела и самочувствия очевидна.
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Йога
Почему стоит практиковать позу богини
Поза богини, пришедшая к нам из йоги, не просто так получила статус «позы молодости и здоровья». Она активно прорабатывает нижнюю часть тела, устраняет застойные явления и улучшает обменные процессы.
Вот основные причины добавить позу богини в свой тренировочный арсенал:
Улучшение лимфотока
Лимфа имеет свойство застаиваться в ногах из-за силы тяжести, особенно при малоподвижном образе жизни. Это приводит к отёкам, усталости и снижению энергии. Поза богини активизирует движение лимфы, устраняя застой.
Работа с малым тазом
Сидячий образ жизни провоцирует застойные явления в области малого таза. Это может ухудшать работу органов, замедлять обменные процессы и снижать защитные функции организма. Регулярное выполнение позы богини стимулирует циркуляцию крови и укрепляет мышцы этой зоны.
Влияние на мышцы и осанку
Поза задействует заднюю миофасциальную цепь, которая проходит через всё тело от стоп до затылка. Её укрепление помогает улучшить осанку, снять напряжение с шеи и спины, а также предотвратить появление морщин на лбу и под глазами.
Как поза богини помогает подтянуть живот
Укрепление мышц живота
В процессе выполнения упражнения активно задействуются мышцы живота, что помогает не только улучшить их тонус, но и снизить нагрузку на поясницу.
Массажный эффект дыхания
Глубокое дыхание во время выполнения позы стимулирует обменные процессы в области живота, улучшая работу пищеварения и ускоряя сжигание жира, включая висцеральный.
Два варианта выполнения позы богини
Облегчённый вариант (лёжа)
Этот вариант идеально подходит для расслабления и снятия стресса:
Лягте на спину, согните ноги в коленях, стопы соедините вместе и подтяните к себе.
Руки положите в стороны.
Расслабьтесь и дышите свободно в течение 1–2 минут.
Польза: помогает расслабить мышцы, снять напряжение с ног и поясницы, улучшить кровообращение в малом тазу.
Классический вариант (стоя)
Подходит для более интенсивной проработки мышц:
Встаньте прямо, расставьте ноги шире плеч, носки слегка разверните в стороны.
Руки поднимите вверх, согнув в локтях, или сложите перед собой.
На выдохе сделайте присед, чтобы бедра стали параллельны полу.
Глубоко дышите, удерживайте позу 20–60 секунд.
Совет: начинайте с малого времени и постепенно увеличивайте его.
В чём польза позы богини
Для фигуры: подтягивает живот, укрепляет бедра и мышцы малого таза.
Для здоровья: улучшает лимфоток, ускоряет обмен веществ, снижает стресс.
Длямолодости: устраняет застойные явления, улучшает осанку и снимает напряжение.
Рекомендации
Выполняйте позу богини ежедневно, чтобы ощутить её эффект.
Если у вас есть проблемы со здоровьем, проконсультируйтесь с врачом перед началом практики.
Помните: главное — регулярность и комфорт при выполнении.
Итог
Поза богини — универсальное упражнение, подходящее для любого уровня подготовки. Её регулярное выполнение поможет вам не только укрепить мышцы, подтянуть живот и улучшить фигуру, но и сохранить здоровье и молодость.
Уточнения
Йо́га (санскр. योग, IAST: yoga — связь, единение, сосредоточение, усилие) — совокупность психофизических практик, разработанных в различных направлениях индуизма и буддизма с целью достижения человеком возвышенного духовного и психического состояния.