Как похудеть в ляжках: лучшие упражнения для избавления от целлюлита на бедрах

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Ляшки — одна из самых проблемных зон для большинства девушек. Лишние сантиметры в этой области появляются быстро, но уходят с большим трудом. Чтобы добиться стройных ног и подтянутого силуэта, важно сочетать правильное питание с регулярными физическими нагрузками.

Фото: freepik by teksomolika Фитнес

Причины появления "ушек" на бедрах

Основной причиной появления лишнего веса на бедрах является неправильное питание, богатое быстрыми углеводами, и низкая физическая активность. Эти факторы приводят к замедлению обмена веществ и накоплению жировых отложений.

Существуют и другие причины

Гормональный сбой: частая причина набора веса в зоне "галифе" у женщин во время климакса, беременности или полового созревания.

частая причина набора веса в зоне "галифе" у женщин во время климакса, беременности или полового созревания. Тип фигуры: обладательницы типа "груша" или "песочные часы" генетически склонны к накоплению жира на бедрах.

обладательницы типа "груша" или "песочные часы" генетически склонны к накоплению жира на бедрах. Особенности обмена веществ: замедленный метаболизм увеличивает риск появления целлюлита и лишних сантиметров.

Чтобы определить причину, необходимо

Пройти обследование у эндокринолога.

Проанализировать свои пищевые привычки и уровень физической активности.

Упражнения для стройных бедер

Эти упражнения направлены на проработку мышц бедер, их подтяжку и снижение объема. Выполняйте комплекс 2–4 раза в неделю, чтобы увидеть первые результаты уже через месяц.

Упражнения для внутренней части бедра

Боковые выпады с пульсацией

Встаньте ровно, ноги вместе, руки возле груди.

Сделайте шаг влево, опустившись в выпад. В нижней точке выполните пульсирующие движения.

Вернитесь в исходное положение.

Приседания-плие

Расставьте ноги шире плеч, носки развернуты наружу.

Выполните присед, удерживая угол в коленях 90 градусов.

Задержитесь на 1-2 секунды, затем вернитесь в исходное положение.

Махи ногой в сторону

Встаньте ровно, руки перед собой.

Поднимите прямую ногу в сторону, стараясь достичь параллели с полом.

Задержитесь на 1–2 секунды и опустите ногу.

Упражнения для внешней части бедра

Классические приседания

Встаньте ровно, ноги чуть шире плеч, спина прямая.

Медленно опуститесь вниз до уровня, когда бедра станут параллельны полу.

Вернитесь в исходное положение.

"Пожарный гидрант"

Примите положение на четвереньках.

Поднимите согнутую в колене ногу в сторону до уровня 90 градусов.

Опустите ногу, не касаясь пола.

Вращение ногой с упором на колено

Упритесь на ладонь и колено.

Поднимите верхнюю ногу и выполните круговые движения.

Повторите то же самое на другую ногу.

Завершающие упражнения

"Ножницы"

Лягте на спину, руки вдоль корпуса.

Приподнимите ноги и выполняйте скрещивания.

"Стульчик" у стены

Прислонитесь спиной к стене, медленно опуститесь в положение "сидя".

Удерживайте позу 15–30 секунд.

Рекомендации для достижения результата

Питание: Исключите из рациона быстрые углеводы, сладости и жирные продукты. Добавьте больше овощей, белков и сложных углеводов.

Исключите из рациона быстрые углеводы, сладости и жирные продукты. Добавьте больше овощей, белков и сложных углеводов. Водный баланс: Пейте минимум 1,5 литра чистой воды в день.

Пейте минимум 1,5 литра чистой воды в день. Регулярные тренировки: Занимайтесь спортом 2–4 раза в неделю, чтобы мышцы успевали восстанавливаться.

Занимайтесь спортом 2–4 раза в неделю, чтобы мышцы успевали восстанавливаться. Разнообразие тренировок: Чередуйте упражнения для бедер с нагрузкой на другие группы мышц, чтобы тело гармонично развивалось.

Работа над бедрами требует комплексного подхода. Соблюдая правильное питание, выполняя регулярные упражнения и ведя активный образ жизни, вы сможете добиться стройных ног и подтянутой фигуры. Главное — регулярность и терпение!

Уточнения

Целлюлит (англ. cellulite) — косметическая проблема, обусловленная структурными изменениями в подкожно-жировом слое.

