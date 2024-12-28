Упражнения для расслабления спины и плеч после тренировки:5 движений, которые работают

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Напряжение в плечах и грудном отделе позвоночника — проблема, знакомая многим, особенно тем, кто проводит долгие часы за компьютером или смартфоном. Неправильная осанка, скованность движений и даже боль в спине могут стать серьёзным препятствием для занятий спортом.

Фото: freepik.com by prostooleh, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Занятия спортом

Но есть хорошие новости: правильные упражнения помогут быстро вернуть подвижность и укрепить мышцы.

Мы собрали 5 эффективных упражнений, которые идеально подходят спортсменам для профилактики и восстановления после нагрузок.

Повороты в грудном отделе позвоночника

Зачем: Улучшает гибкость позвоночника, помогает снять напряжение в плечах, укрепляет мышцы-стабилизаторы и предотвращает травмы спины.

Как выполнять

Примите положение на четвереньках: ладони строго под плечами, колени под тазобедренными суставами.

Левую руку положите на затылок, локоть направлен в сторону.

На вдохе медленно поверните корпус вниз, локтем потянитесь к полу.

На выдохе разверните грудной отдел вверх, локоть направьте к потолку.

Повторите по 10–12 раз на каждую сторону, выполняя 2 подхода.

Поза щенка

Мягко растягивает грудной отдел, плечи и мышцы спины, повышает гибкость и помогает восстановиться после тренировок.

Как выполнять

Из положения на четвереньках вытяните руки вперёд, опуская грудь к полу.

Таз оставьте над коленями, лоб можно опустить на пол или оставить чуть выше.

Дышите глубоко, на вдохе ощущайте растяжение в плечах, на выдохе расслабляйтесь.

Выполняйте по 20–30 секунд в 3 подхода.

Наручники на животе

Укрепляет плечевые суставы, улучшает осанку и снимает напряжение в верхней части спины.

Как выполнять:

Лягте на живот, руки положите на затылок, локти в стороны.

На вдохе разведите руки в стороны и опустите их вниз к пояснице.

На выдохе вернитесь в исходное положение, плавно проводя руки через стороны.

Повторите по 12–14 раз в 2 подхода.

Нитка в иголку

Расслабляет заднюю часть плеч, улучшает гибкость грудного отдела и снимает усталость после спортивных нагрузок.

Как выполнять

Встаньте на четвереньки, ладони под плечами, колени под бедрами.

На вдохе вытяните правую руку вверх, раскрывая грудной отдел.

На выдохе проведите руку под корпусом, опуская её на пол.

Задержитесь в этом положении на несколько секунд, сохраняя ровное дыхание.

Выполните по 10–12 повторений на каждую сторону в 2 подхода.

Мельница лежа с разведением рук

Упражнение повышает подвижность грудного отдела, расслабляет мышцы спины и помогает устранить напряжение в плечах.

Как выполнять

Лягте на бок, согните колени под углом 90 градусов, вытяните руки вперёд друг над другом.

На вдохе медленно отведите верхнюю руку через бок, опуская её к полу.

Убедитесь, что лопатки касаются пола, а таз остаётся неподвижным.

Выполните по 10–12 повторений на каждую сторону в 2 подхода.

Почему это важно для спортсменов

Плечи и грудной отдел участвуют в большинстве спортивных движений, будь то бег, плавание, теннис или силовые тренировки. Скованность и боль могут ограничить диапазон движений, снизить эффективность тренировок и увеличить риск травм.

Регулярное выполнение этих упражнений не только снимает напряжение, но и улучшает гибкость, осанку и общее состояние здоровья.

Не забывайте: важна техника выполнения! Все движения должны быть плавными, без резких рывков. Прислушивайтесь к своему телу, чтобы избежать дискомфорта и травм.

Уточнения

Фи́тнес (фи́тнесс, англ. fitness - "соответствие, годность, приспособленность", от fit - "соответствующий, подходящий, годный, в хорошей форме") — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.

