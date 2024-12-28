Как сжечь 400 калорий за час на снегу: зимние развлечения, которые заменят поход в спортзал

3:01 Your browser does not support the audio element. Спорт

Зима может показаться не самым подходящим временем для физической активности, но это только на первый взгляд.

Фото: commons.wikimedia.org by Amer Sports, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Лыжник

Холод и снег открывают уникальные возможности для тренировок на свежем воздухе. Какие зимние виды спорта помогут держать себя в форме и укрепить сердце?

Лыжи

Катание на лыжах обеспечивает равномерную аэробную нагрузку. Этот вид активности тренирует сердечно-сосудистую и дыхательную системы, укрепляет мышцы и повышает иммунитет.

Ходьба на лыжах сжигает около 300 калорий в час и помогает поддерживать выносливость. Всего 2–3 тренировки в неделю — и ваше сердце в отличной форме.

Сноуборд

Сноубординг — это полноценная тренировка для всего тела. Он задействует ягодицы, ноги, пресс и мышцы-стабилизаторы. Активность также улучшает работу вестибулярного аппарата, насыщает кровь кислородом и укрепляет сердце.

За час катания можно сжечь до 400 калорий. Достаточно одной тренировки в неделю, комбинируя её с менее экстремальными занятиями.

Коньки

Катание на коньках развивает ловкость, баланс и гибкость. Основную нагрузку получают мышцы ног, но при активных движениях включаются и мышцы корпуса.

Этот вид спорта помогает сжигать около 300 калорий в час, улучшает настроение за счёт выработки эндорфинов и укрепляет сердечную мышцу. Идеальный график — 2–3 раза в неделю.

Хоккей

Хоккей — динамичный и энергозатратный спорт, который задействует все группы мышц. Он укрепляет сердечно-сосудистую систему, вестибулярный аппарат и опорно-двигательную систему. Для стабильного результата достаточно играть 1–2 раза в неделю, оставляя время на восстановление.

Санки

Да-да, санки — это тоже тренировка! Во время спусков и подъёмов организм получает умеренную кардионагрузку. Катание укрепляет сердце, помогает сжигать калории и поднимает настроение. Весёлые зимние забавы станут отличным дополнением к более серьёзным тренировкам.

Почему зимние тренировки полезны для сердца

Сердце — это мышца, которая нуждается в регулярной тренировке. Умеренная физическая активность на свежем воздухе помогает:

Увеличить объём сердца и эластичность его стенок.

Укрепить сердечную мышцу и улучшить её работу.

Усилить кровоток и снизить риск тромбов.

Снизить уровень холестерина.

Добиться эффекта «экономичного кровообращения», когда сердце перекачивает больше крови за одно сокращение.

Важно помнить, что нагрузка должна быть дозированной. Если у вас есть проблемы с сердцем, проконсультируйтесь с врачом перед началом зимних тренировок.

Уточнения

Лы́жи — приспособление в виде длинных полозьев для перемещения по снегу.

