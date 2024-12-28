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Почему яйца должны быть в рационе каждого атлета: простой секрет большого прогресса

3:05
Спорт

Яйца давно признаны одним из лучших продуктов для поддержания здоровья и физической формы. Их высокое содержание белка, полезных жиров и важных микроэлементов делает их незаменимым помощником для спортсменов. Но как именно они помогают на пути к развитию мускулатуры?

куриные и перепелиные яйца
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
куриные и перепелиные яйца

Полезный состав яиц

Одно яйцо — это настоящий кладезь питательных веществ. Оно содержит около 6–7 граммов белка высокого качества, который включает все незаменимые аминокислоты. Эти «строительные кирпичики» незаменимы для восстановления и роста мышечной ткани.

Согласно данным Journal of Nutrition, белок яиц усваивается на 98%, что делает их одним из лучших источников аминокислот. Именно поэтому спортсмены так ценят этот продукт: он способствует активации синтеза белка в мышцах после тренировок.

Почему не стоит игнорировать желток

Желток часто обходят стороной из-за его калорийности, но это большая ошибка.

Он содержит

  • Холин, который поддерживает работу мозга и нервной системы, улучшая восстановление после нагрузок.
  • Витамин D, стимулирующий выработку тестостерона, необходимого для роста мышц.
  • Железо и цинк, которые ускоряют регенерацию тканей.

Исследования показывают, что спортсмены, употребляющие яйца целиком, достигают лучшего прироста мышечной массы по сравнению с теми, кто ограничивается только белками.

Лейцин и рост мышц

Белок яиц особенно богат аминокислотой лейцином, которая активирует путь mTOR — ключевой механизм роста мышечной ткани. Благодаря ему мышцы восстанавливаются быстрее, а тренировки становятся более результативными.

Польза жиров и энергии

Жиры в яйцах — это около 5 граммов на одно яйцо, большая часть которых представлена моно- и полиненасыщенными жирными кислотами. Они помогают поддерживать гормональный баланс, здоровье клеток и обеспечивают долгосрочную энергию для тренировок.

Восстановление и снижение усталости

После тренировок организм нуждается в восстановлении. Яйца обеспечивают не только белок, но и витамины группы B, которые ускоряют обмен веществ, уменьшают усталость и укрепляют нервную систему.

Как включить яйца в рацион

  • Лучшее время: завтрак или приём пищи после тренировки.
  • Оптимальное количество: 2–4 яйца в день, в зависимости от уровня физической активности.
  • Способы приготовления: омлет с овощами, яйца пашот или сваренные вкрутую — отличные варианты, сохраняющие все полезные вещества.

Яйца — это универсальный и доступный продукт, который помогает наращивать мышцы, восстанавливаться и поддерживать общий тонус организма. Если вы ищете простой и эффективный способ улучшить физическую форму, добавьте яйца в свой рацион.

Уточнения

Яйцо́ — распространённый пищевой продукт.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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