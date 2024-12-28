Катарина Гербольдт уверена, что отбор для участия в олимпийской квалификации будет жёстким

Тренер Катарина Гербольдт поделилась своим мнением о процессе отбора кандидатов для участия в олимпийской квалификации.
Тренер не сомневается, что процесс отбора будет строгим. Российская сторона должна быть уверена, что отправляет на соревнования только самых лучших спортсменов. В каждом виде катания в России выступают действительно сильные фигуристы, и есть из кого выбирать, уверена Гербольдт.
Она добавила, что конкуренция помогает россиянам становиться сильнее. Хотя российские фигуристы оказались на время изолированы, уровень российского фигурного катания остался высоким, а в некоторых аспектах даже улучшился.
Решение о составе команды будет принимать федерация, так как это их ответственность.
"Любая наша четвёрка, если брать из числа тех спортсменов, кто попал в призовую тройку на ЧР, будет достойна ехать на Олимпиаду и сможет там достойно выступить", — добавила Гербольдт в интервью "Чемпионату".
Катари́на Алекса́ндровна Гербо́льдт (род. 28 марта 1989 года, Ленинград, СССР) — российская фигуристка, выступавшая в женском одиночном катании.
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