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Катарина Гербольдт уверена, что отбор для участия в олимпийской квалификации будет жёстким

1:03
Спорт

Тренер Катарина Гербольдт поделилась своим мнением о процессе отбора кандидатов для участия в олимпийской квалификации.

олимпиада
Фото: en.kremlin.ru by Presidential Executive Office of Russia, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
олимпиада

Тренер не сомневается, что процесс отбора будет строгим. Российская сторона должна быть уверена, что отправляет на соревнования только самых лучших спортсменов. В каждом виде катания в России выступают действительно сильные фигуристы, и есть из кого выбирать, уверена Гербольдт.

Она добавила, что конкуренция помогает россиянам становиться сильнее. Хотя российские фигуристы оказались на время изолированы, уровень российского фигурного катания остался высоким, а в некоторых аспектах даже улучшился.

Решение о составе команды будет принимать федерация, так как это их ответственность.

"Любая наша четвёрка, если брать из числа тех спортсменов, кто попал в призовую тройку на ЧР, будет достойна ехать на Олимпиаду и сможет там достойно выступить", — добавила Гербольдт в интервью "Чемпионату".

Уточнения

Катари́на Алекса́ндровна Гербо́льдт (род. 28 марта 1989 года, Ленинград, СССР) — российская фигуристка, выступавшая в женском одиночном катании. 

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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