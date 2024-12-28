Денис Глушаков остался без прав прав за вождение в пьяном виде

Полузащитник подмосковных "Химок" Денис Глушаков может лишиться водительских прав из-за вождения в нетрезвом виде.
По информации издания "Комсомольская правда", футболист был задержан сотрудниками ГИБДД в Ростовской области. Алкотестер показал, что уровень алкоголя в крови Глушакова составляет 0,8 промилле. Автомобиль, которым управлял спортсмен, был отправлен на штрафстоянку, а на самого Глушакова составлен протокол. Дело находится на рассмотрении суда, который определит срок лишения водительских прав.
В текущем сезоне Глушаков провёл за клуб восемь матчей во всех турнирах, но не смог отличиться результативными действиями. Его действующее трудовое соглашение с "Химками" рассчитано до лета 2025 года. Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость 37-летнего футболиста составляет 100 тысяч евро.
Кроме того, Глушаков играет за медийный клуб "СКА-Ростов", принадлежащий рэперу Басте (Василию Вакуленко).
Дени́с Бори́сович Глушако́в (род. 27 января 1987, Миллерово, Ростовская область) — российский футболист, полузащитник клуба «Химки».
Лишение права управления транспортными средствами — вид наказания, применяемый в Российской Федерации в рамках уголовного и административного законодательства.
Что можно посадить под яблоней, чтобы участок стал продуктивным? Три идеальных растения для затенённых участков, которые помогут увеличить урожай.