Лучшие упражнения для похудения в любом возрасте! Эта жиросжигающая тренировка занимает всего за 4 минуты

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Фитнес-тренер Джефф Кавальер поделился уникальным способом сжигать жир всего за четыре минуты, предложив серию из четырех упражнений с гантелями.

Фото: commons.wikimedia.org by joel, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Талия

Согласно его рекомендациям, каждое упражнение выполняется по 30 секунд, а весь комплекс повторяется в 3-4 круга (каждый круг занимает 4 минуты).

Первое упражнение. Исходное положение: стоя, ноги на ширине плеч, гантель в правой руке. Сделайте выпад назад правой ногой, согнув переднюю ногу под прямым углом, и опуститесь на колено. Затем поднимитесь и сделайте боковой выпад вправо, одновременно сгибая руку с гантелью и поднимая ее до уровня плеча.

Второе упражнение также выполняется стоя с ногами на ширине плеч. Возьмите гантель в одну руку, держа её выпрямленной между ног. Сделайте присед и одновременно махните рукой с гантелью, поднимите её вверх до уровня подбородка.

Для следующего упражнения сядьте на пол, согнув ноги и немного отклонив корпус назад. Держите гантель в обеих руках на уровне груди и начинайте скручивания вбок. После этого поднимите гантель над головой.

Завершающим упражнением является усложнённая планка. Встаньте в высокую планку, опираясь одной рукой на гантель. Сделайте отжимание, выпрямитесь и подтяните гантель за спину, пишет журнал Men Today.

Уточнения

Похудение (прост. разг. похуда́ние), снижение веса — снижение массы тела живого организма человека.



Ганте́ли (от нем. Hantel) — спортивный инвентарь для выполнения физических упражнений с отягощениями, направленный на развитие мышц, укрепление суставов и общей работоспособности организма.

