Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Заниженная талия возвращается: как носить и с чем сочетать
Всё, что нужно знать об Аляске: ледники, фьорды и природа на грани фантастики
Уникальная космическая миссия: как робот спасёт орбиту от мусора
Рейтинг самых умных собак: бордер-колли сместили с пьедестала
Два простых и дешёвых средства, которые гарантируют вам идеально чистый и свежий унитаз
Катастрофа для фигуры: 9 вещей, которые визуально делают вас полнее
Скумбрия вместо курицы: новый взгляд на классический салат
Новая практика ОСАГО: что будет с теми, кто злоупотребляет правами
Каменные орудия возрастом в миллионы лет найдены в Дагестане

Лучшие упражнения для похудения в любом возрасте! Эта жиросжигающая тренировка занимает всего за 4 минуты

1:31
Спорт

Фитнес-тренер Джефф Кавальер поделился уникальным способом сжигать жир всего за четыре минуты, предложив серию из четырех упражнений с гантелями.

Талия
Фото: commons.wikimedia.org by joel, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Талия

Согласно его рекомендациям, каждое упражнение выполняется по 30 секунд, а весь комплекс повторяется в 3-4 круга (каждый круг занимает 4 минуты).

Первое упражнение. Исходное положение: стоя, ноги на ширине плеч, гантель в правой руке. Сделайте выпад назад правой ногой, согнув переднюю ногу под прямым углом, и опуститесь на колено. Затем поднимитесь и сделайте боковой выпад вправо, одновременно сгибая руку с гантелью и поднимая ее до уровня плеча.

Второе упражнение также выполняется стоя с ногами на ширине плеч. Возьмите гантель в одну руку, держа её выпрямленной между ног. Сделайте присед и одновременно махните рукой с гантелью, поднимите её вверх до уровня подбородка.

Для следующего упражнения сядьте на пол, согнув ноги и немного отклонив корпус назад. Держите гантель в обеих руках на уровне груди и начинайте скручивания вбок. После этого поднимите гантель над головой.

Завершающим упражнением является усложнённая планка. Встаньте в высокую планку, опираясь одной рукой на гантель. Сделайте отжимание, выпрямитесь и подтяните гантель за спину, пишет журнал Men Today.

Уточнения

Похудение (прост. разг. похуда́ние), снижение веса — снижение массы тела живого организма человека. 

Ганте́ли (от нем. Hantel) — спортивный инвентарь для выполнения физических упражнений с отягощениями, направленный на развитие мышц, укрепление суставов и общей работоспособности организма.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Лёгкое меню на Новый год: советы для встречи Зелёной Змеи
Еда и рецепты
Лёгкое меню на Новый год: советы для встречи Зелёной Змеи Аудио 
Космический удар: вспышки на Солнце приведут к геомагнитным бурям
Наука и техника
Космический удар: вспышки на Солнце приведут к геомагнитным бурям Аудио 
Паспорт вместо прав: новые требования для водителей
Авто
Паспорт вместо прав: новые требования для водителей Аудио 
Популярное
Три растения, которые нужно посадить под яблоней для хорошего урожая

Что можно посадить под яблоней, чтобы участок стал продуктивным? Три идеальных растения для затенённых участков, которые помогут увеличить урожай.

Три растения, которые нужно посадить под яблоней для хорошего урожая
Телепортация впервые стала реальной: расстояние составило 30 км
Телепортация впервые стала реальной: расстояние составило 30 км
Елизавета Боярская поздравила отца с юбилеем
Как замариновать курицу в кефире — мясо будет таять во рту
Мотоцикл Паннония. Легендарный венгерский железный конь на русских просторах Дмитрий Плотников Неприятные вопросы по затонувшему судну Урса Майор назревают в адрес Оборонлогистики Любовь Степушова
Прохор Шаляпин выразил презрение и жалость к коллегам-неудачникам из Фабрики звёзд
Нежный минтай в кляре: рецепт, который вы полюбите
Ксения Бородина попрощалась с Москвой на борту самолёта
Ксения Бородина попрощалась с Москвой на борту самолёта
Последние материалы
Катастрофа для фигуры: 9 вещей, которые визуально делают вас полнее
Скумбрия вместо курицы: новый взгляд на классический салат
Новая практика ОСАГО: что будет с теми, кто злоупотребляет правами
Каменные орудия возрастом в миллионы лет найдены в Дагестане
Как сон делает вас сильнее: факты о тренировках и отдыхе
Как понять, что растениям не хватает йода? Названы основные признаки
Биологическое бессмертие: что стоит за способностью медузы жить вечно
Маврикий оказался под угрозой: на пляжах нашли опасных медуз
Ошибки в общении с собаками: взгляд в глаза и его последствия
Три растения для сада, которые зацветут без лишних забот
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.