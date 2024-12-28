Лучшие упражнения для похудения в любом возрасте! Эта жиросжигающая тренировка занимает всего за 4 минуты

Фитнес-тренер Джефф Кавальер поделился уникальным способом сжигать жир всего за четыре минуты, предложив серию из четырех упражнений с гантелями.
Согласно его рекомендациям, каждое упражнение выполняется по 30 секунд, а весь комплекс повторяется в 3-4 круга (каждый круг занимает 4 минуты).
Первое упражнение. Исходное положение: стоя, ноги на ширине плеч, гантель в правой руке. Сделайте выпад назад правой ногой, согнув переднюю ногу под прямым углом, и опуститесь на колено. Затем поднимитесь и сделайте боковой выпад вправо, одновременно сгибая руку с гантелью и поднимая ее до уровня плеча.
Второе упражнение также выполняется стоя с ногами на ширине плеч. Возьмите гантель в одну руку, держа её выпрямленной между ног. Сделайте присед и одновременно махните рукой с гантелью, поднимите её вверх до уровня подбородка.
Для следующего упражнения сядьте на пол, согнув ноги и немного отклонив корпус назад. Держите гантель в обеих руках на уровне груди и начинайте скручивания вбок. После этого поднимите гантель над головой.
Завершающим упражнением является усложнённая планка. Встаньте в высокую планку, опираясь одной рукой на гантель. Сделайте отжимание, выпрямитесь и подтяните гантель за спину, пишет журнал Men Today.
Похудение (прост. разг. похуда́ние), снижение веса — снижение массы тела живого организма человека.
Ганте́ли (от нем. Hantel) — спортивный инвентарь для выполнения физических упражнений с отягощениями, направленный на развитие мышц, укрепление суставов и общей работоспособности организма.
Что можно посадить под яблоней, чтобы участок стал продуктивным? Три идеальных растения для затенённых участков, которые помогут увеличить урожай.