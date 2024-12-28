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Моржи – тяжело больные люди. Почему опасно нырять в ледяную воду?

1:22
Спорт

Футболист Криштиану Роналду искупался в проруби в минус 20 градусов. Он поехал с семьёй на каникулы в Финляндию. Там устроил купание. Но не вредно ли это? Павел Воробьёв, председатель Московского городского научного общества терапевтов, профессор рассказал Pravda. Ru, какие последствия может вызвать ныряние в ледяную воду.

Купание в проруби
Фото: Openverse by Ele-chudinovsk, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Купание в проруби

"Купание в ледяной воде несет только вред для здоровья. Никак нельзя купаться в проруби и всё. Очень резкое охлаждение организма происходит, которое приводит к заболеваниям, в частности, проблемам с почками — развитию почечной недостаточности", — заявил врач.

Он отметил, что люди, которые купаются в проруби, больше болеют, чем больные, которые не купаются в холодной воде. Это медицинский факт.

"Все моржи — это тяжело больные люди. Есть разница между купанием в проруби и маканием в прорубь. Вот то, что делают на Рождество, когда прыгают в прорубь, не принесет здоровью вреда. Разовое подстегивание иммунитета с помощью холодной воды — полезно", — считает эксперт.

А когда человек купается в ледяной воде, он может заболеть, так как идет сильное охлаждение, очень большая теплоотдача через воду, к чему кожа не привыкла.

Уточнения

Про́рубь — отверстие, прорубленное в ледовом покрытии водоёма (реки, озера и т. п.).

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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