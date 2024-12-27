Реал поменяет название домашнего стадиона

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Руководство испанского ФК "Реал" будет менять название домашнего легендарного стадиона. Об этом сообщает Marca.

Фото: flickr.com by uggboy, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Стадион Реала

Теперь стадион "Сантьяго Бернабеу" будет называться просто "Бернабеу". Это уже заметно в определенных маркетинговых и мерчандайзинговых акциях. Сайт стадиона также изменил свое название, как и официальный профиль в соцсетях.

Автор материала добавил, что название стадиона изменили ради коммерческой выгоды.

Стадион "Реала" возвели в 1947 году, а свое нынешнее название он получил в 1955 году в честь экс-владельца клуба Сантьяго Бернабеу.

Уточнения

Сантья́го Бернабе́у де Йе́сте — испанский футболист (1912—1927), тренер (1926—1927) и президент (1943—1978) мадридского «Реала», в его честь назван стадион «Реала» «Сантьяго Бернабеу».

