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Бесплатный спорт для детей: Губерниев рассказал, кто против такой инициативы

1:02
Спорт

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев рассказал NewsInfo.Ru о развитии детского спорта в нашей стране.

Дмитрий Губерниев
Фото: commons.wikimedia.org by Frolzart, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Дмитрий Губерниев

По его словам, значимой инициативой для этого является внедрение бесплатных секций. Если эта задача будет реализована, то будет полезна, как для детей, так и для их родителей.

"Идеи по бесплатному детскому спорту уже работают, и их упоминал президент страны в своих выступлениях. Однако проблема заключается в недостаточной активности некоторых спортивных федераций, таких как федерации лыжных гонок и биатлона, в создании условий для доступности детско-юношеского спорта", — заявил журналист.

Губерниев добавил, что футбол всегда выделялся среди остальных, и он поддерживает инициативы президента РФПЛ Александра Дюкова по развитию детского футбола.

Он уверен, что в области детско-юношеского футбола и хоккея сделаны значительные шаги вперед, несмотря на существующие проблемы.

Уточнения

Дми́трий Ви́кторович Губе́рниев (род. 6 октября 1974, Дрезна, Орехово-Зуевский район, Московская область) — российский телеведущий, журналист, спортивный комментатор.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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