Как безопасно заниматься зимними видами спорта

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Зимние виды спорта могут быть отличным способом укрепить здоровье, но только при соблюдении определённых правил. Об этом в беседе с URA.RU рассказала врач-терапевт и невролог компании "СберЗдоровье" Полина Лепилова. Она подчеркнула, что физическая активность зимой полезна, но требует внимательного подхода с учётом состояния здоровья и погодных условий.

Фото: commons.wikimedia.org by Tonyperk, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Лыжи

Оптимальные условия для тренировок

Полина Лепилова отмечает, что для взрослых занятия спортом на свежем воздухе полезны даже при низких температурах, вплоть до -25°С. Однако людям с хроническими заболеваниями, такими как бронхиальная астма или болезнь Рейно, следует выбирать более тёплую погоду. Тем, кто только начинает заниматься зимними видами спорта, также лучше тренироваться в более комфортных условиях.

Как правильно одеться для зимнего спорта

Правильная экипировка играет ключевую роль в зимних тренировках. Врач советует:

Использовать одежду из мембранной ткани, которая сохраняет тепло и отводит влагу.

Придерживаться принципа многослойности: первый слой отводит влагу, второй удерживает тепло, третий защищает от ветра и осадков.

Симптомы переохлаждения: на что обратить внимание

Занимаясь спортом зимой, важно следить за своим состоянием.

Признаки переохлаждения включают:

онемение и покалывание в конечностях;

изменение цвета кожи (побледнение или синюшность);

затруднение дыхания и ощущение сдавления в груди;

слабость, головокружение и нарушение координации.

Если вы заметили эти симптомы, немедленно прекратите тренировку, найдите тёплое место и согрейтесь.

Полезные рекомендации

Выбирайте спортивные площадки вдали от сильного ветра.

Делайте разминку перед тренировкой, чтобы снизить риск травм.

Избегайте перегрузок, особенно если вы новичок.

Зимние виды спорта принесут пользу, если учитывать индивидуальные особенности организма и правильно подготовиться к тренировке.

Уточнения

Фи́тнес (фи́тнесс, англ. fitness - "соответствие, годность, приспособленность", от fit - "соответствующий, подходящий, годный, в хорошей форме") — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.

