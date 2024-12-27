Как безопасно заниматься зимними видами спорта

Зимние виды спорта могут быть отличным способом укрепить здоровье, но только при соблюдении определённых правил. Об этом в беседе с URA.RU рассказала врач-терапевт и невролог компании "СберЗдоровье" Полина Лепилова. Она подчеркнула, что физическая активность зимой полезна, но требует внимательного подхода с учётом состояния здоровья и погодных условий.
Полина Лепилова отмечает, что для взрослых занятия спортом на свежем воздухе полезны даже при низких температурах, вплоть до -25°С. Однако людям с хроническими заболеваниями, такими как бронхиальная астма или болезнь Рейно, следует выбирать более тёплую погоду. Тем, кто только начинает заниматься зимними видами спорта, также лучше тренироваться в более комфортных условиях.
Правильная экипировка играет ключевую роль в зимних тренировках. Врач советует:
Занимаясь спортом зимой, важно следить за своим состоянием.
Признаки переохлаждения включают:
Если вы заметили эти симптомы, немедленно прекратите тренировку, найдите тёплое место и согрейтесь.
Зимние виды спорта принесут пользу, если учитывать индивидуальные особенности организма и правильно подготовиться к тренировке.
Фи́тнес (фи́тнесс, англ. fitness - "соответствие, годность, приспособленность", от fit - "соответствующий, подходящий, годный, в хорошей форме") — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.
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