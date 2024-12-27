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Как безопасно заниматься зимними видами спорта

2:12
Спорт

Зимние виды спорта могут быть отличным способом укрепить здоровье, но только при соблюдении определённых правил. Об этом в беседе с URA.RU рассказала врач-терапевт и невролог компании "СберЗдоровье" Полина Лепилова. Она подчеркнула, что физическая активность зимой полезна, но требует внимательного подхода с учётом состояния здоровья и погодных условий.

Лыжи
Фото: commons.wikimedia.org by Tonyperk, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Лыжи

Оптимальные условия для тренировок

Полина Лепилова отмечает, что для взрослых занятия спортом на свежем воздухе полезны даже при низких температурах, вплоть до -25°С. Однако людям с хроническими заболеваниями, такими как бронхиальная астма или болезнь Рейно, следует выбирать более тёплую погоду. Тем, кто только начинает заниматься зимними видами спорта, также лучше тренироваться в более комфортных условиях.

Как правильно одеться для зимнего спорта

Правильная экипировка играет ключевую роль в зимних тренировках. Врач советует:

  • Использовать одежду из мембранной ткани, которая сохраняет тепло и отводит влагу.
  • Придерживаться принципа многослойности: первый слой отводит влагу, второй удерживает тепло, третий защищает от ветра и осадков.

Симптомы переохлаждения: на что обратить внимание

Занимаясь спортом зимой, важно следить за своим состоянием.

Признаки переохлаждения включают:

  • онемение и покалывание в конечностях;
  • изменение цвета кожи (побледнение или синюшность);
  • затруднение дыхания и ощущение сдавления в груди;
  • слабость, головокружение и нарушение координации.

Если вы заметили эти симптомы, немедленно прекратите тренировку, найдите тёплое место и согрейтесь.

Полезные рекомендации

  • Выбирайте спортивные площадки вдали от сильного ветра.
  • Делайте разминку перед тренировкой, чтобы снизить риск травм.
  • Избегайте перегрузок, особенно если вы новичок.

Зимние виды спорта принесут пользу, если учитывать индивидуальные особенности организма и правильно подготовиться к тренировке.

Уточнения

Фи́тнес (фи́тнесс, англ. fitness - "соответствие, годность, приспособленность", от fit - "соответствующий, подходящий, годный, в хорошей форме") — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
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