Эффективный способ добиться плоского живота: откройте для себя метод

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Фитнес-блогер Роман Овчаров поделился секретом достижения плоского живота, об этом сообщает Men Today.

Фото: helpworkouts.com by Elly Fairytale, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Упражнение планка

Эксперт предложил сосредоточиться на тренировке кора — обширной группы мышц в области позвоночника и таза. В качестве первых шагов он рекомендовал выполнять скручивания с приподнятыми ногами, подъемы таза и планку.

Следующим упражнением станет "каракатица". Для его выполнения нужно лечь на спину, согнув ноги в коленях и вытянув руки вверх. Затем необходимо поднять таз и переместить его на ту же позицию, что и лопатки, продолжая двигаться в таком положении. Завершит тренировку упражнение "ласточка".

Уточнения

Пла́нка (через нем Planke — «доска, половица», от лат. рlаnса (устар. рhаlаngа), от греч. φάλαγξ — «очищенный от ветвей ствол») — статическое изометрическое физическое упражнение на мышцы живота и спины.

