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Эффективные упражнения для стройного и подтянутого тела

0:53
Спорт

Дон Саладино, тренер канадского и американского актера Райана Рейнольдса, поделился своими рекомендациями по эффективным упражнениям для создания подтянутого тела. Об этом сообщает издание Men Today.

Жим в наклоне
Фото: freepik is licensed under Public Domain
Жим в наклоне

В начале работы Саладино советует выполнять выпады с гантелями, так как они активно задействуют ягодичные и четырехглавые мышцы, а также мышцы пресса, и помогают развить чувство равновесия. После этого он рекомендует румынскую становую тягу и жим с штангой лёжа.

Следующим этапом будут подтягивания, которые способствуют укреплению широчайших мышц спины, трапеций, плеч и бицепсов. Завершит тренировку так называемая "прогулка фермера": стоит встать прямо, держать гантель в одной руке и идти вперед с ровным шагом, смотря перед собой.

Уточнения

Штанга спортивный снаряд в тяжёлой атлетике и силовом троеборье.

Автор Полина Рываева
Полина Рываева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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