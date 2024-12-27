Эффективные упражнения для стройного и подтянутого тела

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Дон Саладино, тренер канадского и американского актера Райана Рейнольдса, поделился своими рекомендациями по эффективным упражнениям для создания подтянутого тела. Об этом сообщает издание Men Today.

Фото: freepik is licensed under Public Domain Жим в наклоне

В начале работы Саладино советует выполнять выпады с гантелями, так как они активно задействуют ягодичные и четырехглавые мышцы, а также мышцы пресса, и помогают развить чувство равновесия. После этого он рекомендует румынскую становую тягу и жим с штангой лёжа.

Следующим этапом будут подтягивания, которые способствуют укреплению широчайших мышц спины, трапеций, плеч и бицепсов. Завершит тренировку так называемая "прогулка фермера": стоит встать прямо, держать гантель в одной руке и идти вперед с ровным шагом, смотря перед собой.

Уточнения

Штанга— спортивный снаряд в тяжёлой атлетике и силовом троеборье.

