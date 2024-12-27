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Назван способ сжечь максимальное количество калорий за 4 минуты

1:37
Спорт

Фитнес-тренер Джефф Кавальер поделился эффективным способом сжигания калорий всего за четыре минуты. Об этом сообщает Men Today.

Гантели
Фото: 500px.com by the Archive Team, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Гантели

Кавальер рекомендует выполнять комплекс из четырех упражнений, для которых понадобится лишь одна гантель. Каждое упражнение следует выполнять по 30 секунд с каждой стороны в три-четыре подхода, при этом один подход займет всего четыре минуты.

Для первого упражнения примите стойку: ноги на ширине плеч, гантель в правой руке. Затем отведите правую ногу назад, опускаясь на колено так, чтобы передняя нога была согнута под прямым углом. После этого поднимитесь и выполните боковой выпад вправо, при этом сгибая руку с гантелей и поднимая её до уровня плеча.

Второе упражнение выполняется из положения стоя, ноги на ширине плеч. Возьмите гантель в одну руку и держите её вытянутой между ног. Сделайте небольшой присед, одновременно махнув рукой, поднимая гантель до уровня подбородка.

Затем перейдите на пол, согните ноги и немного откиньте корпус назад. Держите гантель обеими руками, согнутыми в локтях, перед собой на уровне груди. Выполните скручивания вбок, после чего поднимите гантель над головой.

Последнее упражнение представляет собой усложнённую планку. Займите позицию высокой планки, опираясь одной рукой на гантель, выполните отжимание, затем выпрямитесь и подтяните гантель к спине.

Уточнения

Ганте́ли (от нем. Hantel) — спортивный инвентарь для выполнения физических упражнений с отягощениями, направленный на развитие мышц, укрепление суставов и общей работоспособности организма.

Автор Полина Рываева
Полина Рываева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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