Новое исследование показывает, что ежедневная прогулка может продлить вашу жизнь на шесть часов. Это преимущество касается людей, которые сейчас находятся среди 25% наименее активных.
Если бы все были такими же активными, как верхние 25%, средняя продолжительность жизни людей старше 40 лет могла бы увеличиться на 5,3 года.
Прогулки не только увеличивают продолжительность жизни, но и значительно снижают риск смертности. Даже если вы начинаете с низкого уровня активности, переход к более высокому может быть проще, чем кажется. По сути, для достижения верхнего квартиля достаточно около трех часов ходьбы в день.
Исследование было опубликовано в Британском журнале спортивной медицины.
Ходьба́ — способ передвижения организма (человека или иного существа), либо подражающего ему механизма; осуществляется в результате сложной координированной деятельности скелетных мышц и конечностей.
Баскетболист Янис Тимма скончался в ночь на 17 декабря 2024 года.