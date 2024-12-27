Вы можете влиять на продолжительность своей жизни! Ежедневная прогулка добавит 6 часов

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Новое исследование показывает, что ежедневная прогулка может продлить вашу жизнь на шесть часов. Это преимущество касается людей, которые сейчас находятся среди 25% наименее активных.

Фото: freepik is licensed under Public Domain Ходьба

Если бы все были такими же активными, как верхние 25%, средняя продолжительность жизни людей старше 40 лет могла бы увеличиться на 5,3 года.

Прогулки не только увеличивают продолжительность жизни, но и значительно снижают риск смертности. Даже если вы начинаете с низкого уровня активности, переход к более высокому может быть проще, чем кажется. По сути, для достижения верхнего квартиля достаточно около трех часов ходьбы в день.

Исследование было опубликовано в Британском журнале спортивной медицины.

Уточнения

Ходьба́ — способ передвижения организма (человека или иного существа), либо подражающего ему механизма; осуществляется в результате сложной координированной деятельности скелетных мышц и конечностей.

