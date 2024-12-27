Планка, скручивания и джампинг джек! Названы лучшие упражнения для плоского живота

Фитнес-эксперт Ирина Ротач поделилась рекомендацией по утренней зарядке, которая поможет избавиться от жира на животе.
По её словам, одним из самых эффективных упражнений является шагающая планка. Для её выполнения нужно встать прямо, расставить ноги на ширину плеч и вытянуть руки вдоль тела. Затем следует наклониться и поставить ладони перед стопами, после чего шагать руками вперёд до положения планки и вернуться в исходное положение.
Кроме того, Ротач порекомендовала добавить в утреннюю тренировку скручивания, выпады с подниманием бедра, планку с переходом и "Джампинг джек".
В последнем упражнении необходимо сделать шаг в сторону правой ногой, одновременно поднимая руки над головой, затем вернуться в исходную позицию и повторить с левой стороны, пишет журнал Men Today.
Пла́нка — статическое изометрическое физическое упражнение на мышцы живота и спины. Планка похожа на начальную позицию отжиманий, в которой требуется удержаться долгое время. Упражнение способствует общему укреплению мышц.
Заря́дка (у́тренняя гимна́стика; устар.: заря́довая гимна́стика) — гимнастический комплекс физических упражнений, выполняемых утром после пробуждения для ускорения перехода от состояния сна к активной деятельности. Является частью лечебной физической культуры.
Баскетболист Янис Тимма скончался в ночь на 17 декабря 2024 года.