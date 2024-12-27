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Планка, скручивания и джампинг джек! Названы лучшие упражнения для плоского живота

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Спорт

Фитнес-эксперт Ирина Ротач поделилась рекомендацией по утренней зарядке, которая поможет избавиться от жира на животе.

Талия
Фото: commons.wikimedia.org by Jorge Mir, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Талия

По её словам, одним из самых эффективных упражнений является шагающая планка. Для её выполнения нужно встать прямо, расставить ноги на ширину плеч и вытянуть руки вдоль тела. Затем следует наклониться и поставить ладони перед стопами, после чего шагать руками вперёд до положения планки и вернуться в исходное положение.

Кроме того, Ротач порекомендовала добавить в утреннюю тренировку скручивания, выпады с подниманием бедра, планку с переходом и "Джампинг джек".

В последнем упражнении необходимо сделать шаг в сторону правой ногой, одновременно поднимая руки над головой, затем вернуться в исходную позицию и повторить с левой стороны, пишет журнал Men Today.

Уточнения

Пла́нка — статическое изометрическое физическое упражнение на мышцы живота и спины. Планка похожа на начальную позицию отжиманий, в которой требуется удержаться долгое время. Упражнение способствует общему укреплению мышц.

Заря́дка (у́тренняя гимна́стика; устар.: заря́довая гимна́стика) — гимнастический комплекс физических упражнений, выполняемых утром после пробуждения для ускорения перехода от состояния сна к активной деятельности. Является частью лечебной физической культуры.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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