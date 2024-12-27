Термобельё, флис и ветровка! Россиянам назвали лучшую одежду для зимних пробежек

Врач-терапевт Елена Черненко и чемпионка России по л1гкой атлетике Валерия Андреева поделились рекомендациями по выбору одежды для зимних пробежек.
Эксперты советуют носить три слоя одежды. Первый слой — это термобель1, которое помогает отводить влагу. Второй слой — тёплый флис или синтетические материалы с флисовой подкладкой, также способствующие отведению влаги. Третий слой — лёгкая ветровка, защищающая от дождя и ветра.
Кроме того, Черненко и Андреева подчеркнули важность избегать как переохлаждения, так и перегрева во время тренировки, поэтому стоит отказаться от объёмной и шерстяной одежды, сообщает "Спорт-Экспресс".
Оде́жда — изделие или совокупность изделий, надеваемых человеком и несущих утилитарные и эстетические функции. Предохраняет тело от негативного влияния окружающей среды.
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