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Будь как Тайсон : 5 упражнений для развития выносливости в боксе

3:08
Спорт

Тренер перечислил упражнения, которые помогут улучшить силовые показатели в боксе и даже заставят мышцы расти.

Бокс
Фото: http://www.usmc.mil/ by Wayne Short, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Бокс

"Благодаря работе тренеров, методистов и атлетов бокс обрёл целую систему тренировок. Появились разные школы, научные методики, которые помогают развивать в человеке такие физические качества, как сила, выносливость, быстрота, ловкость и гибкость", — цитирует тренера Егора Ходырева "Чемпионат".

Броски диска для штанги перед грудью

  • Крепким хватом возьмите диск для штанги весом 5-10 кг.
  • Согните руки в локтях так, чтобы снаряд был перед грудью, а локти направлены вниз.
  • На выдохе прыгните и одновременно резким движением выпрямляем руки со снарядом перед собой.
  • На вдохе приземлитесь и подтяните диск в исходное положение. Поясницу слегка прогните, спина прямая.
  • Следите, чтобы снаряд не выпал из рук.
  • Сделайте три подхода по две минуты.

Удары молотом по покрышке

  • Крепким хватом возьмите молот или любую железную палку весом 5-15 кг.
  • На вдохе замахнитесь, разворачивая корпус в сторону молота. Движение начните с разворота таза.
  • С верхней точки ударьте молотом в покрышку.
  • Выдохните в момент соприкосновения снаряда с покрышкой.
  • Старайтесь включать ноги в работу и не задействовать поясницу. Спина должна оставаться прямой.
  • Сделайте три подхода по две минуты.

Перекатывание покрышки

  • На вдохе уходим в присед и хватаемся за покрышку двумя руками. Таз отведите назад, спина ровная, плечи выведены вперёд.
  • Поднимите покрышку двумя руками, начинаем движением с ног. Когда покрышка встала на ребро, на выдохе оттолкните её от себя.
  • Сделайте три подхода по две минуты.

Вращения корпусом с диском

  • Встаньте прямо, ноги на ширине плеч, а носки развёрнуты в стороны. Крепко схватите диск руками и поднимите его над головой. Плечи опустите вниз и сведите лопатки вместе, чтобы придать жёсткости спине.
  • На вдохе сделайте круговое движение корпусом. Полусогнутые руки держат диск от штанги над головой. Двигаться нужно за счёт корпуса, а не рук.
  • Сделайте три подхода по две минуты.

Выпады с боковыми скручиваниями с диском

  • Крепким хватом схватите диск.
  • На вдохе с прямой спиной сделайте выпад вперёд одной ногой и опуститесь до угла 90 градусов в колене.
  • Разверните туловище к колену. Двигайтесь за счёт корпуса, а не рук.
  • На выдохе вытолкните себя вверх передней ногой.
  • Повторите движение на другую сторону.
  • Выполните три подхода по две минуты.

Делайте эту тренировку два раза в неделю по 3-5 кругов, изменения будут заметны уже через месяц.

Уточнения

Выно́сливость  — способность организма к продолжительному выполнению какой-либо работы без заметного снижения работоспособности, а также его восстановлению. 

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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