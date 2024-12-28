Будь как Тайсон : 5 упражнений для развития выносливости в боксе

3:08 Your browser does not support the audio element. Спорт

Тренер перечислил упражнения, которые помогут улучшить силовые показатели в боксе и даже заставят мышцы расти.

Фото: http://www.usmc.mil/ by Wayne Short, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Бокс

"Благодаря работе тренеров, методистов и атлетов бокс обрёл целую систему тренировок. Появились разные школы, научные методики, которые помогают развивать в человеке такие физические качества, как сила, выносливость, быстрота, ловкость и гибкость", — цитирует тренера Егора Ходырева "Чемпионат".

Броски диска для штанги перед грудью

Крепким хватом возьмите диск для штанги весом 5-10 кг.

Согните руки в локтях так, чтобы снаряд был перед грудью, а локти направлены вниз.

На выдохе прыгните и одновременно резким движением выпрямляем руки со снарядом перед собой.

На вдохе приземлитесь и подтяните диск в исходное положение. Поясницу слегка прогните, спина прямая.

Следите, чтобы снаряд не выпал из рук.

Сделайте три подхода по две минуты.

Удары молотом по покрышке

Крепким хватом возьмите молот или любую железную палку весом 5-15 кг.

На вдохе замахнитесь, разворачивая корпус в сторону молота. Движение начните с разворота таза.

С верхней точки ударьте молотом в покрышку.

Выдохните в момент соприкосновения снаряда с покрышкой.

Старайтесь включать ноги в работу и не задействовать поясницу. Спина должна оставаться прямой.

Сделайте три подхода по две минуты.

Перекатывание покрышки

На вдохе уходим в присед и хватаемся за покрышку двумя руками. Таз отведите назад, спина ровная, плечи выведены вперёд.

Поднимите покрышку двумя руками, начинаем движением с ног. Когда покрышка встала на ребро, на выдохе оттолкните её от себя.

Сделайте три подхода по две минуты.

Вращения корпусом с диском

Встаньте прямо, ноги на ширине плеч, а носки развёрнуты в стороны. Крепко схватите диск руками и поднимите его над головой. Плечи опустите вниз и сведите лопатки вместе, чтобы придать жёсткости спине.

На вдохе сделайте круговое движение корпусом. Полусогнутые руки держат диск от штанги над головой. Двигаться нужно за счёт корпуса, а не рук.

Сделайте три подхода по две минуты.

Выпады с боковыми скручиваниями с диском

Крепким хватом схватите диск.

На вдохе с прямой спиной сделайте выпад вперёд одной ногой и опуститесь до угла 90 градусов в колене.

Разверните туловище к колену. Двигайтесь за счёт корпуса, а не рук.

На выдохе вытолкните себя вверх передней ногой.

Повторите движение на другую сторону.

Выполните три подхода по две минуты.

Делайте эту тренировку два раза в неделю по 3-5 кругов, изменения будут заметны уже через месяц.

Уточнения

Выно́сливость — способность организма к продолжительному выполнению какой-либо работы без заметного снижения работоспособности, а также его восстановлению.

