Накачайте ягодицы без приседаний: эффективное упражнение для лентяев

Фитнес-тренер Егор Ходырев рассказал, какое упражнение рассчитано на прокачку нижней части тела, но несёт большую пользу и для верха.
"Ягодичный мост — базовое упражнение, в работу включено сразу несколько суставов. Оно активно задействует тазобедренные, коленные и голеностопные суставы", — цитирует его "Чемпионат".
Как выполнить упражнение "Ягодичный мост"
Ученые доказали, что ягодичные мышцы показали высокую активность при выполнении различных вариантов ягодичного мостика на одной ноге.
Я́годи́цы — мягкие ткани задней и латеральных поверхностей таза, представленные ягодичными мышцами, подкожной клетчаткой и кожей.
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