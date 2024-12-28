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Накачайте ягодицы без приседаний: эффективное упражнение для лентяев

1:24
Спорт

Фитнес-тренер Егор Ходырев рассказал, какое упражнение рассчитано на прокачку нижней части тела, но несёт большую пользу и для верха.

тренировки в спортзале
Фото: freepik
тренировки в спортзале

"Ягодичный мост — базовое упражнение, в работу включено сразу несколько суставов. Оно активно задействует тазобедренные, коленные и голеностопные суставы", — цитирует его "Чемпионат".

Как выполнить упражнение "Ягодичный мост"

  • Лягте на спину. Согните ноги в коленях и плотно упритесь пятками в пол. Стопы должны быть на расстоянии 20-25 см друг от друга. Стопы должны быть ровно друг под другом, не заваливаться внутрь или наружу.
  • На выдохе вытолкните таз вверх до прямой линии со спиной, задерживаясь в верхней точке. На вдохе плавно опустите таз. Не прогибайтесь в пояснице, когда будете опускаться вниз.
  • Контролируйте таз и держите мышцы ягодиц и пресса в лёгком напряжении.
  • Сделайте 2-3 подхода по 10-15 раз.
  • Для увеличения эффективности можно использовать утяжелители. Например, блин от штанги весом 5 килограмм.

Ученые доказали, что ягодичные мышцы показали высокую активность при выполнении различных вариантов ягодичного мостика на одной ноге.

Уточнения

Я́годи́цы — мягкие ткани задней и латеральных поверхностей таза, представленные ягодичными мышцами, подкожной клетчаткой и кожей.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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