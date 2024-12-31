Как увеличить эффективность тренировки: топ-5 упражнений для разминки

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Фитнес-эксперты в один голос утверждают, что для больших успехов в спорте и для профилактики травм очень важно выполнять разминку на все тело. Тренер Егор Ходырев рассказал, как ее выполнять.

Фото: Freepik by user18526052, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Спорт, женщина

"Суставная разминка — комплекс упражнений для подготовки суставов к предстоящей физической нагрузке. Разогреваются суставы, улучшается гибкость и повышается эластичность связок", — цитирует его "Чемпионат".

Обычно разминку делают около 10-15 минут. Нет строгих ограничений по времени, всё зависит от поставленных задач. Важно ощутить лёгкое повышение пульса и температуры тела.

Разминка не должна быть сложной и утомительной. Она должна быть умеренной интенсивности, 40-60 процентов от ваших максимальных усилий.

Разминку перед бегом на короткие дистанции, например, нужно сделать более интенсивной, чем перед плаванием.

Упражнения для разминки

Повороты и наклоны головы

Они помогут проработать шейный отдел позвоночника, улучшить кровообращение, уменьшить скованность в шее и дискомфорт в этой области.

Встаньте прямо, ноги на ширине плеч, а руки на поясе. Голова должна быть в ровном положении, плечи расправлены.

Выполняйте повороты головы влево, вправо, а затем наклоны вперёд и назад. Все элементы упражнения делаются медленно.

Дыхание ровное, ритмичное. Задерживать его не нужно.

Делайте один подход по 10 повторений на каждый элемент.

Вращения плечами

Встаньте с прямой спиной, располагая ноги на ширине плеч. Руки согните в локтях и положите ладони на плечи. Голова в ровном положении, взгляд направлен прямо.

Выполняйте круговые движения плечами вперёд, а затем назад. Старайтесь при движении вперёд соприкасаться локтями.

Выполняйте упражнение плавно, без резких движений. Не задерживайте дыхание.

Делайте один подход по 10 повторений на каждый элемент.

Круговые вращения кистями

Встаньте прямо с положением ног на ширине плеч. Руки выпрямите перед собой параллельно полу. Голова в ровном положении, взгляд направлен на кисти рук.

Пальцы мягко сожмите в кулаки и делайте вращательные движения внутрь. Далее вращайте кулаки наружу.

Выполняйте движения медленно, без рывков.

Полная амплитуда поможет лучше проработать суставы.

Дышите ровно.

Развороты корпуса лёжа на полу

Лягте на пол любым боком и согните бёдра, чтобы образовался прямой угол между передней поверхностью бедра и животом. Руки согните в локтях и положите ладони на уши. Голова расположена в ровном положении, взгляд направлен прямо.

На выдохе делайте разворот корпуса тела.

На вдохе возвращайтесь в исходное положение. Бёдра должны соприкасаться между собой и не отрываться от пола.

Делайте упражнение без резких движений. Начните с короткой амплитуды, увеличивая диапазон движения с каждым повторением.

Дышите размеренно.

Повороты бёдер и таза

Лягте на спину, а ноги согните в коленях, поставив пятки к ягодицам. Прямые руки разведите в разные стороны, положив ладони на пол.

Голова расположена в ровном положении, взгляд направлен вверх.

На выдохе делайте разворот нижней часть тела с прижатой спиной к полу.

Бёдра должны касаться пола. На вдохе возвращайтесь в исходное положение. Выполняйте упражнение плавно, без резких движений.

Дышите ровно.

Уточнения

Разми́нка — вводная часть тренировки. Подготавливает человека к более интенсивным физическим нагрузкам.

