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Химия — не для спортсменов. Кому разрешено пить анаболики?

1:04
Спорт

Спортсмены пьют анаболики, чтобы у них быстро росли мышцы, и превращаются в "химиков", но для чего действительно нужны эти препараты?

Таблетки
Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Equate_Ibuprofen_Pills_and_Meijer_Aceteminophen_Caplets.JPG by ParentingPatch
Таблетки

Определённые анаболики разрешены. Они производятся в виде таблеток, гелей, пластырей, растворов для инъекций, чтобы использовать по медицинским показаниям для лечения многих заболеваний. Однако их можно пить только с разрешения врача.

В список таких заболеваний вошли:

  • Некоторые виды анемии;
  • Некоторые виды рака;
  • Значительная потеря веса;
  • Некоторые хронические заболевания;
  • Тяжёлые травмы и ожоги;
  • Недостаточная выработка собственных половых гормонов;
  • Задержка роста и полового созревания (у детей).

А вот у спортсменов прием таких препаратов может вызвать необратимые изменения в состоянии здоровья, пишет "Чемпионат".

Например, длительный прием стероидов может вызвать психологическую зависимость и привести к развитию депрессии, мании, апатии и увеличенной агрессивности.

Уточнения

Анаболические стероиды — вещества, действие которых направлено на усиление анаболических процессов в организме, то есть вещества, ускоряющие образование и обновление структурных частей клеток, тканей и мышечных структур.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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