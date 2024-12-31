Химия — не для спортсменов. Кому разрешено пить анаболики?

Спортсмены пьют анаболики, чтобы у них быстро росли мышцы, и превращаются в "химиков", но для чего действительно нужны эти препараты?
Определённые анаболики разрешены. Они производятся в виде таблеток, гелей, пластырей, растворов для инъекций, чтобы использовать по медицинским показаниям для лечения многих заболеваний. Однако их можно пить только с разрешения врача.
В список таких заболеваний вошли:
А вот у спортсменов прием таких препаратов может вызвать необратимые изменения в состоянии здоровья, пишет "Чемпионат".
Например, длительный прием стероидов может вызвать психологическую зависимость и привести к развитию депрессии, мании, апатии и увеличенной агрессивности.
Анаболические стероиды — вещества, действие которых направлено на усиление анаболических процессов в организме, то есть вещества, ускоряющие образование и обновление структурных частей клеток, тканей и мышечных структур.
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