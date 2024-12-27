Боксёр Усик похвастался, что экономит на себе: чемпиона не смущают фальшивки

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Чемпион мира в тяжелом весе, украинский боксёр Александр Усик рассказал, как экономит. Спортсмен признался, что носит на запястье фальшивые часы Rolex.

Фото: commons.wikimedia.org by Andriy Makukha (Amakuha), https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Боксер Александр Усик

Он купил себе этот аксессуар в Турции за 100 долларов.

"Я был в Турции на подготовке, вышел на берег, а там пацаны ходят в "Ролексах". Ну я и подумал: "Вот куплю я себе "Ролексы", и фиг кто подумает, что они паленые", — цитирует украинского спортсмена Fight Digitale на странице в соцсети X.

37-летний Усик 23 выиграл бой и не потерпел ни одного поражения. В последнем поединке в Эр-Рияде он единогласным решением судей выиграл британца Тайсона Фьюри и завоевал титулы WBC, WBA и WBO в тяжелом весе.

Уточнения

Алекса́ндр Алекса́ндрович У́сик (укр. Олександр Олександрович Усик; род. 17 января 1987, Симферополь, Украинская ССР, СССР) — непобеждённый украинский боксёр-профессионал, выступающий в первой тяжёлой и тяжёлой весовых категориях.

