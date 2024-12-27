Мужские ягодицы: топ-3 упражнения, чтобы накачать пятую точку парням

3:00 Your browser does not support the audio element. Спорт

Мужчинам нужно качать ягодицы, не только, чтобы тело выглядело эстетично, но и чтобы мышцы верха не ослабли. Фитнес-тренер Егор Ходырев назвал упражнения, которые помогут прокачать низ тела.

Фото: flickr.com by Nenad Stojkovic, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Тренировка со штангой

"Тренировка ягодиц обязательна для гармоничного развития тела. Крепкие мышцы делают фигуру более подтянутой, фиксируют бёдра и позвоночник в правильном положении, увеличивают подвижность тазобедренного сустава, снижают нагрузку на поясницу и улучшают работу органов таза", — цитирует эксперта "Чемпионат".

Упражнения на ягодицы для мужчин

Болгарские выпады

Встаньте прямо. Слегка прогнитесь в пояснице, держите спину ровно. Лопатки опустите вниз и сведите их вместе.

Заднюю ногу закиньте на скамью или другую возвышенность. Вес тела перенесите на переднюю ногу. Стопы должны стоять ровно.

Сделайте глубокий вдох и с напряжённым прессом медленно опускайтесь вниз.

Движение начинается с отведения таза назад. Садитесь до параллели бедра с полом или ниже.

Чем ниже сядете, тем сильнее включите ягодичную мышцу в работу.

На выдохе мощным движением вытолкнитесь в исходное положение.

Сделайте 2-3 сета по 10 раз на каждую ногу.

Приседания

Встаньте прямо. Слегка прогнитесь в пояснице, держите спину ровно. Поставьте ноги чуть шире плеч. Ступни разверните на 45 градусов.

Стопы стоят ровно, не заваливаются внутрь или наружу. Пятки не должны отрываться от пола. Колени направлены по одному вектору со стопами на протяжении всего движения.

Вдохните и с напряжённым прессом сделайте приседание. Движение начинается одновременно с отведения таза назад и сгибания ног в коленях.

Опускайтесь вниз до параллели бёдер с полом или ниже.

На выдохе одновременно разгибайте таз и колени, выталкивая себя в исходное положение.

Сделайте 2-3 подхода по 20 повторений.

Зашагивания на платформу

Встаньте прямо и поставьте стопу правой ноги на платформу. Слегка прогнитесь в пояснице, держите спину ровно. Лопатки опустите вниз и сведите их вместе.

На выдохе разгибайте правую ногу в прямом положении, зашагивая второй ногой на платформу. Важно работать за счёт силы правой ноги.

Переносите вес тела на переднюю ногу, а заднюю ногу держите прямо. Старайтесь не отталкиваться.

На вдохе плавно спустите одну ногу с платформы, после чего повторите движение.

Выполняйте 2-3 подхода по 15 раз на каждую ногу.

Начните выполнять упражнения с собственным весом, затем переходите к гантелям.

Уточнения

Приседа́ния — одно из базовых упражнений (в пауэрлифтинге); выполняющий упражнение приседает и затем встаёт, возвращаясь в положение стоя.

