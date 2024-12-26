Спорт для настоящих мужчин: почему в России так популярен хоккей?

Настоящие мужчины выбирают хоккей. Лед делает хоккей непохожим на любой другой вид спорта и добавляет ощущение опасности, скорости и азарта. Игроки двигаются по льду со скоростью до 40 км/час. Президент РФ Владимир Путин с удовольствием играет в хоккей.
Так почему этот вид спорта в России пользуется особенной любовью? На хоккейные матчи люди приходят всей семьёй и с маленькими детьми, поскольку там не бывает такой агрессивной обстановки, как на футболе.
"Мы можем и огорчиться, покритиковав игроков, высказаться об их "косяках", приведших к поражению. Но в целом — мы всегда поддерживаем свою команду. Как бы не сложился матч", — заявил фанат ХК "Динамо Москва" Алексей.
На хоккейных матчах не бывает драк среди болельщиков. Почему?
Во-первых, хоккейные болельщики, в основном, люди культурные. Да и приходят на матчи семьями. А кому хотелось бы, чтобы его семья "попала под раздачу"? Да никому!
А во-вторых, хоккей — это всё равно жесткий вид спорта, в котором драки были и остаются частью ледового сражения, пишет argumenti. ru.
Очень важна среди болельщиков "фан-зона". Люди, которые в ней находятся, задают некий ритм, создают атмосферу спортивного поединка.
Хокке́й (англ. hockey) — семейство игр на ледовой, тартановой, пластиковой, деревянной или травяной площадке, в котором две команды стараются поразить (мячом или шайбой) цель — ворота противника, используя клюшки.
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