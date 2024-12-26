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Лыжники мирового уровня впервые съедутся в Удмуртии: как пройдёт этап Кубка России?

Спорт

Этап Кубка России по лыжным гонкам впервые пройдет в Ижевске.

Катание на лыжах
Фото: commons.wikimedia.org by Mathoi90, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Катание на лыжах

В спортивно-оздоровительном лыжном комплексе имени Г. А. Кулаковой 25 и 26 января соберутся лыжники мирового уровня во главе с трехкратным олимпийским чемпионом Александром Большуновым.

Кроме него мероприятие планируют посетить: Наталья Терентьева, Сергей Устюгов, Татьяна Сорина.

В субботу, 25 января, лыжники сразятся в спринте. В воскресенье в 11:00 первыми в гонке классическим стилем на 10 км стартуют женщины, в 13:30 на 15 км — мужчины. Вход в спорткомплекс бесплатный, пишет udm-info.ru.

Уточнения

Удму́ртия или Удму́ртская Респу́блика (удм. Удмурт Элькун), — субъект Российской Федерации, республика в её составе.
Входит в состав Приволжского федерального округа, является частью Уральского экономического района. Граничит на западе и севере с Кировской областью, на востоке — с Пермским краем, на юге — с Татарстаном, на юго-востоке — с Башкортостаном. Столица — город Ижевск.
Образована как Удмуртская (до 1931 года — Вотская) автономная область 4 ноября 1920 года. 28 декабря 1934 года преобразована в Удмуртскую Автономную Социалистическую Советскую Республику. 20 сентября 1990 года Верховный совет республики принял Декларацию о государственном суверенитете Удмуртской Республики. С 11 октября 1991 года — Удмуртская Республика.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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