Как правильно делать утреннюю зарядку для похудения

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Утренняя зарядка для похудения отличается от обычной утренней гимнастики только интенсивностью упражнений, которую вы выбираете сами. Однако важно не переусердствовать, чтобы не перегрузить организм в начале дня.

Фото: flickr.com by Earl McGehee, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Гимнастика с фитболом

Основные правила и особенности

Утренняя зарядка должна стать ежедневной привычкой для достижения наилучших результатов. Если у вас нет времени на полноценную тренировку, можно ограничиться разминкой, отложив основную часть на другое время. Вот несколько важных правил:

Занимайтесь на голодный желудок. После пробуждения можно выпить стакан воды, но непосредственно перед зарядкой есть не рекомендуется. Начинайте с разминки. Это поможет подготовить мышцы и суставы к нагрузке и снизит риск травм. Избегайте резких движений. Упражнения должны выполняться плавно и в комфортном темпе, без резких скачков нагрузки. Не переусердствуйте с длительностью. Оптимальная продолжительность утренней зарядки — 15-20 минут.

При выборе упражнений для утренней зарядки важно учитывать их цель — помочь организму плавно проснуться и зарядиться энергией. Обычно утренняя тренировка делится на два этапа: разминку и основную часть с кардио- и силовыми упражнениями.

Разминка. На этапе разминки выполняются плавные и мягкие движения, направленные на пробуждение тела сверху вниз. Это помогает подготовить мышцы к предстоящей нагрузке и улучшить кровообращение. Основная часть. Второй блок упражнений включает многофункциональные жиросжигающие движения, такие как берпи, джампинг-джек, отжимания, планка и приседания. Для более продвинутых спортсменов можно использовать гантели и другой инвентарь. Важно следить за пульсом, который должен находиться в диапазоне 60-80% от максимальной частоты (220 минус возраст).



Соблюдая эти простые правила, вы сможете сделать утреннюю зарядку не только полезной, но и приятной частью своего ежедневного распорядка.

Уточнения

Заря́дка (у́тренняя гимна́стика; устар.: заря́довая гимна́стика) — гимнастический комплекс физических упражнений, выполняемых утром после пробуждения для ускорения перехода от состояния сна к активной деятельности.

