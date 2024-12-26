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Как 15-минутные тренировки меняют представление о фитнесе?

1:37
Спорт

Старший тренер международной сети студий балета и растяжки LEVITA, Акулина Бахтурина, в интервью "Ленте.ру" поделилась преимуществами 15-минутных тренировок.

Спорт
Фото: Freepik is licensed under Free license
Спорт

Основным достоинством компактных тренировок эксперт отметила экономию как времени, так и средств. Бахтурина пояснила, что для таких занятий не требуется приобретать абонемент в спортзал или специальное оборудование, а также не нужно тратить время на дорогу до зала. Кроме того, краткие тренировочные программы помогают легко ввести физическую активность в расписание без лишнего стресса.

"Когда люди погружаются в омут с головой и начинают путь в спорт с длительных и частых тренировок, то очень быстро они теряют мотивацию и темп. С короткими вариантами нагрузки такого не происходит", — отметила она.

При этом Бахтурина подчеркнула, что "пятнадцатиминутки" не являются заменой полноценных тренировок.

"Оптимальный вариант: начать заниматься с коротких комплексов, чтобы влиться в процесс, и постепенно наращивать нагрузку до полноценных тренировок два-три раза в неделю по часу", — рассказала она.

Специалист посоветовала оставить быстрые занятия для загруженных дней, как простую и быструю утреннюю зарядку или вечернюю заминку.

Для создания персонализированного 15-минутного комплекса и корректировки техники Акулина Бахтурина советует один раз проконсультироваться с тренером. Она также подчеркнула, что разминка обязателен, даже перед короткими занятиями.

Уточнения

Фи́тнес — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.
 

Автор Полина Рываева
Полина Рываева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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