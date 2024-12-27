Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как здоровье кишечника влияет на ваш сон?
Xiaomi расширяет горизонты — партнёрство с зарядными станциями
Затмит даже Оливье — готовим восхитительный салат Нептун из крабовых палочек, креветок и кукурузы
Курорт будущего: в Анапе учтут экологические риски
Маски для лица с натуральными ингредиентами для обновления и очищения кожи
Ёлка и питомцы: как избежать трагедии в новогодние праздники
Правильное соседство на грядке: ошибки и их последствия
Как справиться с собакой, которая грызёт вещи: советы и эффективные решения
Предотвратите образование конденсата на окнах по утрам с помощью одной привычки на ночь

Роднина сообщила, кто сейчас является главной претенденткой среди фигуристок на участие в Олимпиаде

1:44
Спорт

Как отметила трёхкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина, российская фигуристка Аделия Петросян демонстрирует явное превосходство над своими соперницами и является главной претенденткой от России на участие в отборочных соревнованиях к Олимпийским играм 2026 года, которые пройдут в Италии.

Ирина Роднина
Фото: commons.wikimedia.org by Dmitry Rozhkov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Ирина Роднина

20 декабря Международный союз конькобежцев (ISU) объявил, что российские фигуристы, конькобежцы и шорт-трекисты смогут принять участие в отборочных турнирах к Олимпиаде-2026 в нейтральном статусе. Квалификационный турнир для фигуристов состоится в сентябре в Пекине.

На недавнем чемпионате страны в Омске Петросян одержала уверенную победу, значительно опередив своих соперниц. Она уже второй раз подряд стала лучшей среди женщин-одиночниц.

"Мне в этом году среди наших одиночниц понравилась Аделия Петросян, она обладает неплохой техникой и хорошо выполняет программы. Спортсменка достаточно ярко выглядит на льду, и программы у нее, по крайней мере, явно выделяются по отношению к остальным фигуристкам", — сказала Роднина в разговоре с РИА Новости.

Если судить по уровню выступлений недавнему чемпионате России, то Аделия Петросян сейчас — очевидный фаворит на участие в отборочном соревновании к Олимпийским играм 2026 года, отметила Роднина.

Однако она добавила, что трудно оценить шансы Петросян на завоевание путёвки на Олимпиаду, так как не было возможности оценить уровень выступлений соперниц россиянки из других стран.

Уточнения

Ири́на Константи́новна Роднина́ (род. 12 сентября 1949, Москва) — советская фигуристка, трёхкратная олимпийская чемпионка (1972, 1976, 1980), десятикратная чемпионка мира, одиннадцатикратная чемпионка Европы, российский общественный и государственный деятель.

Аде́лия Тигра́новна Петрося́н (род. 5 июня 2007, Москва) — российская фигуристка, выступающая в одиночном катании. 

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Обсудить
Сейчас читают
Друг Яниса Тиммы рассказал о судьбе телефона баскетболиста
Российский шоу-бизнес
Друг Яниса Тиммы рассказал о судьбе телефона баскетболиста Аудио 
Конфискация российских активов может спровоцировать дефолт США
Экономика и бизнес
Конфискация российских активов может спровоцировать дефолт США
Сергей Лазарев рассказал, какие блюда не будет есть даже голодным
Российский шоу-бизнес
Сергей Лазарев рассказал, какие блюда не будет есть даже голодным Аудио 
Популярное
Цены на российский сжиженный газ рухнули вдвое из-за санкций ЕС

Цены на российский СУГ обрушились вдвое из-за санкций ЕС. Как это повлияло на рынок, и какие страны стали главными покупателями российского газа?

Цены на российский сжиженный газ рухнули вдвое из-за санкций ЕС
Готовим на гарнир картофель по-итальянски, от которого ваши дети и гости будут в восторге
Готовим на гарнир картофель по-итальянски, от которого ваши дети и гости будут в восторге
Чтобы победить слизней раз и навсегда, используйте этот простой настой
Прогнать тараканов из дома можно без химии! Вам помогут эти рабочие способы
Самолёт Як-40. Необычный и яркий символ отечественной авиации Дмитрий Плотников Лавров дал чёткий ответ на вопрос, каким будет мирный договор с США по Украине Любовь Степушова Россия шла к уничтожению крепостного права трудной дорогой Сергей Лебедев
Конфискация российских активов может спровоцировать дефолт США
Дочь и сын Сергея Лазарева выступят на ТВ в новогоднюю ночь
Сергей Лазарев рассказал, какие блюда не будет есть даже голодным
Сергей Лазарев рассказал, какие блюда не будет есть даже голодным
Последние материалы
Правильное соседство на грядке: ошибки и их последствия
Как справиться с собакой, которая грызёт вещи: советы и эффективные решения
Предотвратите образование конденсата на окнах по утрам с помощью одной привычки на ночь
Чипсы своими руками: полезный рецепт для всей семьи
Веганский Оливье — вкус Нового года должны почувствовать и те, кто не ест мясо
В подарок поездка на остров Итуруп, где природа создала термальные оазисы
Всё, что нужно знать о кератиновом выпрямлении волос
Натуральные способы борьбы с медведкой
Тренд 2025 года — россияне выбирают авторские поездки в Китай
Как правильно хранить лекарства
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.