Роднина сообщила, кто сейчас является главной претенденткой среди фигуристок на участие в Олимпиаде

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Как отметила трёхкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина, российская фигуристка Аделия Петросян демонстрирует явное превосходство над своими соперницами и является главной претенденткой от России на участие в отборочных соревнованиях к Олимпийским играм 2026 года, которые пройдут в Италии.

Фото: commons.wikimedia.org by Dmitry Rozhkov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Ирина Роднина

20 декабря Международный союз конькобежцев (ISU) объявил, что российские фигуристы, конькобежцы и шорт-трекисты смогут принять участие в отборочных турнирах к Олимпиаде-2026 в нейтральном статусе. Квалификационный турнир для фигуристов состоится в сентябре в Пекине.

На недавнем чемпионате страны в Омске Петросян одержала уверенную победу, значительно опередив своих соперниц. Она уже второй раз подряд стала лучшей среди женщин-одиночниц.

"Мне в этом году среди наших одиночниц понравилась Аделия Петросян, она обладает неплохой техникой и хорошо выполняет программы. Спортсменка достаточно ярко выглядит на льду, и программы у нее, по крайней мере, явно выделяются по отношению к остальным фигуристкам", — сказала Роднина в разговоре с РИА Новости.

Если судить по уровню выступлений недавнему чемпионате России, то Аделия Петросян сейчас — очевидный фаворит на участие в отборочном соревновании к Олимпийским играм 2026 года, отметила Роднина.

Однако она добавила, что трудно оценить шансы Петросян на завоевание путёвки на Олимпиаду, так как не было возможности оценить уровень выступлений соперниц россиянки из других стран.

Уточнения

Ири́на Константи́новна Роднина́ (род. 12 сентября 1949, Москва) — советская фигуристка, трёхкратная олимпийская чемпионка (1972, 1976, 1980), десятикратная чемпионка мира, одиннадцатикратная чемпионка Европы, российский общественный и государственный деятель.



Аде́лия Тигра́новна Петрося́н (род. 5 июня 2007, Москва) — российская фигуристка, выступающая в одиночном катании.

